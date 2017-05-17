Президент України
призначив:
ДАНИЛЮКА Євгена Івановича — головою Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області з 12 травня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ПРИХОДЬКА Валерія Анатолійовича — головою Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області з 16 травня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області;
ЯРІША Анатолія Анатолійовича — головою Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області з 18 травня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
прийняв відставку:
Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області ПАНЧЕНКА Віталія Григоровича.