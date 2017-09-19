Президент України
призначив:
ЛОБАНА Антона Анатолійовича — головою Саратської районної державної адміністрації Одеської області з 26 вересня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ДАНЧЕНКА Євгенія Михайловича — головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області з 19 вересня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ІГНАТЕНКА Павла Михайловича — з посади голови Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці;
ІВАНОВА Сергія Вікторовича — з посади голови Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
КУМАНОВСЬКУ Світлану Степанівну — з посади голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області згідно з поданою нею заявою.