Президент України
призначив:
КЛИМЕНКА Миколу Федоровича — головою Броварської районної державної адміністрації Київської області з 13 лютого 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Баришівської районної державної адміністрації Київської області;
ГОМОНА Олександра Вікторовича — головою Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області з 17 лютого 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ВЕРБІНА Євгенія Валерійовича — з посади голови Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
ДОЦЕНКА Едуарда Леонідовича — з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.
прийняв відставку:
відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області БІЛЮКА Сергія Олександровича.