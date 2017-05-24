Президент України

призначив:

ВИСОЦЬКУ Ларису Адольфівну головою Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області з 22 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

БАРАНЕНКО Наталію Вікторівну головою Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області з 22 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

БІЛІНСЬКОГО Петра Степановича головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;

СТЕБЛОВСЬКОГО Ігоря Івановича головою Захарівської районної державної адміністрації Одеської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

БЕЗИМЕНКА Олександра Сергійовича головою Окнянської районної державної адміністрації Одеської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

ВЕРШНЯК Вікторію Миколаївну головою Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

Відсторонив:

Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити ГРЄКОВА Віктора Вікторовича від посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області. 