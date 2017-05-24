Президент України
призначив:
ВИСОЦЬКУ Ларису Адольфівну головою Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області з 22 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
БАРАНЕНКО Наталію Вікторівну головою Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області з 22 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
БІЛІНСЬКОГО Петра Степановича головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
СТЕБЛОВСЬКОГО Ігоря Івановича головою Захарівської районної державної адміністрації Одеської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
БЕЗИМЕНКА Олександра Сергійовича головою Окнянської районної державної адміністрації Одеської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ВЕРШНЯК Вікторію Миколаївну головою Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області з 24 травня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
Відсторонив:
Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити ГРЄКОВА Віктора Вікторовича від посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області.