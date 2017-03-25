Президент України
призначив:
ДАНИЛЕВСЬКОГО Вадима Івановича — головою Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області з 27 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЛЮШИНА Віталія Григоровича — головою Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області з 27 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
СОКОЛ Вікторію Миколаївну — головою Глухівської районної державної адміністрації Сумської області з 27 березня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ДУДАРЯ Олександра Миколайовича — з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ПЕЛИХА Олега Зіновійовича — з посади голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
СКАПРОВСЬКУ Тетяну Анатоліївну — з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою нею заявою.