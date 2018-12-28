Президент України
призначив:
МЕДИКА Ігоря Володимировича — головою Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області з 20 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ДРЕСВЯННІКОВА Дмитра Олександровича — головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області з 20 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЛАДОМИРЯК Мар’яну Павлівну — головою Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області з 20 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ТКАЧЕНКА Юрія Анатолійовича — головою Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області з 26 грудня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.