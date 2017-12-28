Президент України
призначив:
ДУДУКАЛОВА Віктора Сергійовича — головою Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області з 26 грудня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства в порядку переведення, звільнивши з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області.
звільнив:
АНІСІМОВА Андрія Євгеновича — з посади голови Бородянської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою;
ПАЛІЯ Олександра Васильовича — з посади голови Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці;
ЛАВРІНЕНКА Олексія Григоровича — з посади голови Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
ЛІТВІНОВА Сергія Петровича — з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою.