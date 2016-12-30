Президент України призначив:
КРАВЧЕНКО Ганну Анатоліївну — головою Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області з 19 грудня 2016 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
БАРАННИКА Олександра Леонідовича — головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області з 26 грудня 2016 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ДЕМЧЕНКА Михайла Івановича — головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області з 27 грудня 2016 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.