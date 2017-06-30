Президент України

призначив:

КОРОЛЯ Артура Станіславовича — головою Міловської районної державної адміністрації Луганської області з 26 червня 2017 року зі строком випробування шість місяців та оплатою праці відповідно до законодавства;

ТОКАЯ Романа Нестеровича — головою Сокальської районної державної адміністрації Львівської області з 26 червня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

НЕДІЛЬКО Тетяну Миколаївну — головою Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області з 26 червня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:

ЯРЕМЧУКА Юрія Анатолійовича — з посади голови Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою;

СІМЧУКА Сергія Ростиславовича — з посади голови Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою. 