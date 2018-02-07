Президент України
призначив:
ХРУНЯ Ігоря Степановича – головою Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області з 5 лютого 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ТАКАДЖИ Дмитра Антоновича – головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області з 7 лютого 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
МЕРЗЛІКІНА Романа Валерійовича – головою Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області з 8 лютого 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ЗОЛОТОПУПА Вадима Петровича – з посади голови Юр’ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
МАНГУЛА Олександра Анатолійовича – з посади голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
КІНДРАСЯ Леоніда Миколайовича – з посади голови Любарської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ТОМАШЕВСЬКОГО Едуарда Євгеновича – з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою.