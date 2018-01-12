Президент України

звільнив:

ТУРСЬКОГО Сергія Миколайовича – з посади голови Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;

КОРОЛЮКА Євгена Олександровича – з посади голови Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою;

БОХОНОВА Володимира Михайловича – з посади голови Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;

БАРАННИКА Олександра Леонідовича – з посади голови Волноваської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою. 