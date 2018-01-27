Президент України
звільнив:
БАЛАНЮК Наталію Юріївну — з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці.
відсторонив:
Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити ЧМЕЛЬОВУ Вікторію Вікторівну від посади голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.