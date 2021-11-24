Президент України
призначив:
КУЧМУ Наталію Дмитрівну — головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ГУБЕНКА Віктора Григоровича — головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області.
Президент України
призначив:
КУЧМУ Наталію Дмитрівну — головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ГУБЕНКА Віктора Григоровича — головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області.
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