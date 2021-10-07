Президент України
звільнив:
СМАГЛЮКА Василя Віталійовича — з посади голови Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЕНИСОВЦЯ Юрія Миколайовича — з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
КІШТУЛИНЦЯ Радіона Володимировича — головою Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.