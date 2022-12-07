Як пригадує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, наприкінці 2000-х стало очевидним: місцевий ринок праці потребує кардинально нових важелів і підходів, щоб задовольняти запити роботодавців та потреби безробітних. Із часом дедалі яскравіше виявлявся дисбаланс між пропозиціями і запитами, що поставило на порядок денний відкриття власного центру професійно-технічної освіти, де можна було б готувати фахівців найбільш затребуваних професій. І що головне, не вчорашніх школярів, а дорослих, тих, хто має життєвий досвід.

І той листопадовий день 2010-го настав. За словами директора центру ПТО Михайла Гузя, що на чолі колективу з першого дня роботи закладу, починали з маленької кімнатки площею 9 квадратних метрів, яку надав у користування обласний центр зайнятості, і колективу з шести людей, аби розпочати готувати спеціалістів за професією «продавець». Із часом додалися «перукар», «манікюрник», «оператор котельні».

Нині у центрі навчання здійснюють за 12 ліцензованими професіями, з-поміж яких «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «електрогазозварник», «зварник пластмас», «педикюрник», «бджоляр», «машиніст (кочегар) котельні», «кухар». У планах — підготовка фахівців будівельної професії, зокрема штукатурів, щоб долучитися до відбудови економіки після рашистської навали.

Окрім професійного, тут організовують навчання на курсах цільового призначення за понад 60 напрямами.

Робочі руки для різних регіонів

За час існування закладу навчання пройшла понад 41 тисяча здобувачів освіти, з яких за професіями — більш як 2 тисячі та на курсах цільового призначення — 39,3 тисячі. Більш як 5500 з інших регіонів України: Чернігівської, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Харківської, Донецької, Луганської, Полтавської та Волинської областей. Іншими словами, випускники Сумського центру ПТО працюють щонайменше в половині регіонів країни, зміцнюючи економіку і створюючи власний добробут.

У всі часи пріоритетом залишається працевлаштування вихованців — в окремі роки воно сягало 96—97 відсотків і навіть нині, в умовах воєнного часу, залишається одним з найвищих в Україні.

Якщо порівняти тодішній навчальний заклад із сучасним, то, як каже заступник директора центру ПТО Олексій Будюк, це як небо і земля. Сучасна матеріально-технічна база, оснащення комп’ютерною технікою, просторі навчальні площі, бібліотека — все підпорядковане якісному професійному навчанню, яке забезпечують 35 працівників центру. З них половина — досвідчені педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, викладачі, а також ті, хто забезпечує щоденний навчальний процес.

Успішно зарекомендувало себе навчання за дуальною формою на базі роботодавців ПАТ «Сумихімпром», АТ «СМНВО-Інжинірінг», АТ «КБ-Екопрект», де колишні безробітні здобувають професії «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «електрогазозварник», «зварник пластмас».

До практичних занять часто залучають ветеранів-фахівців, які охоче діляться досвідом з молодими, допомагаючи їм освоювати ази обраної професії. Як заступник начальника центральної зварювальної лабораторії колективу машинобудівників-фрунзенців Едуард Цимбал. Він упродовж багатьох років тісно співпрацював з майбутніми електрогазозварниками. Так теорія і практика йдуть поряд, що позитивно впливає на якість освіти і значно підвищує шанси випускників знайти роботу за фахом, мати стабільні заробітки.

Свідоцтво про освіту як гарантія працевлаштуванняМихайло Гузь розгортає робочий зошит з позначкою «2022 рік». Каже, що нині, в непрості воєнні часи, в центрі опановують освіту слухачі семи груп, а перед цим навчалися і підвищили кваліфікацію понад тисяча жителів Сум і Сумщини, Чернігівської та Вінницької областей.

Зовсім недавно успішно пройшли тримісячне навчання, кваліфікаційну атестацію та отримали свідоцтва державного зразка 24 оператори та 52 машиністи (кочегари) котельні, ще відповідно 648 та стільки само підвищили кваліфікацію за означеними професіями. Вони працевлаштовані на різних підприємствах теплоенергетичного сектору, забезпечують подачу тепла до житлових помешкань, освітніх, медичних та інших закладів.

Наприклад, Павло Стеценко та Леся Кривонос трудяться у ТОВ «Сумитеплоенерго», а Сергій Есманов та Олег Радчук працюють відповідно у Путивлі та Лебедині. І вони, і їхні численні колеги сповна скористалися шансом на здобуття нової професії, яка цінується на ринку праці. Та йдеться не тільки про них, а й про сотні інших вихованців центру, які поки що продовжують навчання, щоб найближчими місяцями влитися у нові трудові колективи.

Приміром, Ігор Осипов, Олексій Руденко, Валерій Хоменко, Олег Князєв та Сергій Жуков здобувають професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. До серпня цього року вони не знали один одного, хоч усіх об’єднував статус безробітного, а тепер навчаються в одній групі.

За словами 45-річного Олексія Руденка, за освітою менеджера, раніше він працював у колективі машинобудівників-фрунзенців, у торгівлі, однак обставини склалися так, що залишився без роботи. А ось рідний брат — електрик, і Олексій частенько допомагав йому. Тому й вирішив здобути цю професію, затребувану на сучасному ринку праці.

Так само вважає 30-річний Ігор Осипов, який раніше працював водієм, однак уподобав професію електромонтера.

На переконання майстра виробничого навчання Олександра Лисенка, у групі здобувачі освіти насамперед зацікавлені у здобутті міцних теоретичних знань, навичок, тож є всі підстави вважати, що по закінченні занять вони зможуть швидко працевлаштуватися. І не тільки вони, а й решта колег, що здобувають обрані професії у закладі.

Хоружівське відділення сприяє розвитку ОТГ

Як наголошує заступник директора з навчальної частини центру Вікторія Шаповалова, чотири року тому в селі Хоружівка нині Роменського району запрацювало відділення Сумського центру ПТО, що стало важливою віхою в життєдіяльності обласної служби зайнятості. Адже тут створено не тільки платформи бджільництва та садівництва, а й функціонує єдиний на сьогодні в Україні Центр сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад, призначення якого — сприяння реформі децентралізації у країні, розширення можливостей місцевих громад, підвищення ефективності та результативності їхньої роботи. Навчання в центрі спрямоване на забезпечення життєдіяльності ОТГ і триває за кількома напрямами: організація охорони громадського порядку; цивільний захист населення та охорона праці; соціальна робота; культура і зелений туризм; освіта і охорона здоров’я; зайнятість населення та інші. У Хоружівці навчаються представники ОТГ не тільки Сумської, а й інших областей, зокрема Чернігівської, Харківської, Полтавської.

Працівники центру надають різні види допомоги представникам громад. Зокрема, упродовж цього року тут тривають консультації з питань надання мікрогрантів на розвиток власної справи. Тих, хто вирішив її розпочати або розширити вже наявну, консультували з написання бізнес-плану та формування заявки — такі консультації отримали більш як 150 осіб.

Фахівці закладу долучилися до реєстрації власників земельних ділянок та великої рогатої худоби в системі єдиного державного реєстру (ДАР), яким передбачено безповоротну фінансову дотацію. З огляду на певну складність процедури, зокрема наявність комп’ютерної техніки з доступом до інтернету та застосування електронного цифрового підпису, здійснено 64 реєстрації, що стало неабиякою підмогою аграріям краю.

Надійну матеріально-технічну базу мають ті, хто вирішив стати професійними садівниками чи пасічниками. Бджолярі напрацьовують навички на пасіці на території родинної садиби, яку надав у розпорядження відділення уродженець Хоружівки третій Президент України Віктор Ющенко.

Стали традиційними науково-практичні конференції бджолярів, які збирають до сотні представників цієї професії. Такі професійні обговорення сприяють розвитку солодкої галузі, зацікавленості ОТГ в організації на своїх територіях нових пасік. Так Хоружівське відділення успішно стверджує реноме як успішний і ефективний підрозділ Сумського центру ПТО.

Благодійна допомога з перших днів війни

Із початком воєнних дій на території Сумщини колектив центру ПТО активно долучився до надання благодійної допомоги військовим. Як розповідає Михайло Гузь, колектив вишукує всі можливості, щоб підтримати наших захисників. Збирали для них ліки та засоби медичного призначення, забезпечували соціально-побутове обслуговування військовослужбовців — прали та прасували одяг, надавали і продовжують надавати грошову допомогу пораненим та сім’ям загиблих, зокрема працівникам ДСЗ, тренувальному центру військової медицини, Сумській дитячій лікарні святої Зінаїди, закуповували амуніцію, рації, антифриз, витратні матеріали для техніки, долучилися до організації харчування на блокпостах, зокрема здобувачі освіти за професією «кухар» готували домашню випічку тощо. А бджолярі, які навчаються в Хоружівці, передали ЗСУ понад 70 кілограмів цьогорічного меду. І нині працівники центру та здобувачі освіти продовжують свої благодійні справи задля майбутньої перемоги.