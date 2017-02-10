Під час нещадних ворожих обстрілів Авдіївки, що поставили місто на межу гуманітарної катастрофи, ситуацію виправляли і воїни Збройних сил, і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Усім, хто відзначився тими днями, Президент Петро Порошенко вручив державні нагороди.
Особливо він подякував воїнам 72-ї окремoї механізованої бригади за мужність і героїзм під час захисту Авдіївки від російсько-терористичних військ, а також відважним рятувальникам, які під постійними обстрілами робили все можливе, надаючи містянам посильну допомогу.
Ворог — російські терористичні війська — після артилерійської підготовки перейшов у наступ, щоб захопити місцеву промзону. Президент назвав дії російсько-терористичних військ черговою провокацією, метою якої була спроба перекласти відповідальність і звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню. І наші воїни з гідністю протистояли зайдам.
«У цих боях 72-га механізована бригада підтвердила своє звання одного з найсильніших з’єднань Сухопутних військ Збройних сил. Її ще 2014 року через успішні військові операції, проведені в зоні бойових дій, вороги охрестили «чорною бригадою», — наголосив Петро Порошенко. — Це означає, що ворог боїться «чорної бригади» і знає, що там, де 72-га бригада, ніхто нікуди не пройде, ні на крок не просунеться. Це для них ви «чорна бригада», а для нас — світле і хоробре військо».
Міністрові оборони й начальникові Генерального штабу ЗСУ Президент доручив особливо відзначити 72-гу бригаду, «щоб бійці, які служать за контрактом, знали, який славний бойовий шлях пройшла бригада останніми місяцями й тижнями».
Орден Богдана Хмельницького Головнокомандувач вручив командирові 72-ї бригади полковникові Андрієві Соколову, командирові механізованого батальйону Олександрові Вдовиченку, іншим воїнам з’єднання, які «вмілими, чіткими, рішучими, а іноді неординарними рішеннями забезпечили успіх на цьому важливому рубежі оборони».
В умовах щільного обстрілу терористами й російськими окупаційними військами міста, реальних загроз життю та здоров’ю людей співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій за дорученням Президента здійснили значний обсяг відновлювально-рятувальних робіт у місті: налагодили діяльність систем життєзабезпечення, розгорнули пункти обігріву та харчування, надавали медичну й психологічну допомогу, організовували евакуацію частини населення.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх військовослужбовців, загиблих під час оборони та визволення Донбасу, повідомляє департамент прес-служби АП.
Глава держави подякував військовим і наголосив, що він та його команда роблять усе, щоб ситуація йшла шляхом деескалації до повного припинення вогню: «Належні умови для роботи наших дипломатів створюєте ви: командири і прості солдати, які звитягою, мужністю та героїзмом посилюють українську позицію на переговорах, озброюють нас аргументами, достатніми для того, щоб жорстко обстоювати наші національні інтереси».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»