28 липня 2025 року Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачем обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.

У період трансформації міністерства пріоритетом залишається збереження керованості, фінансової спроможності та ефективної взаємодії з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки очільниці довірено досвідченій управлінці з вагомим бекграундом у сфері державної політики, міжнародної співпраці та реалізації реформ.

«Основне завдання Тетяни Бережної — забезпечення належного фінансування культури в умовах війни. Серед ключових напрямів її діяльності — аудит потреб галузі, активізація співпраці з донорами та пошук додаткових ресурсів. На посаді заступника міністра економіки вона вже продемонструвала результативність у цих питаннях», — прокоментувала рішення уряду Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та додала, що Тетяна Бережна має значний досвід у впровадженні реформ, розвитку культурної дипломатії та реалізації міжнародних проєктів. Зокрема, вона представляє Україну як комісар на Всесвітній виставці EXPO-2025 у Японії.

Команда міністерства продовжує працювати злагоджено. На своїх посадах залишаються заступники міністра — Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші фахівці, які забезпечують сталість та професіоналізм у роботі.

Уряд також анонсує подальше виокремлення інформаційної політики та стратегічних комунікацій в окремий напрям із чітким мандатом і необхідними ресурсами. Це дасть змогу фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни.

«Культурній політиці потрібен новий імпульс», — зазначила глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій УкраїниБережна Тетяна Василівна

Здобула вищу освіту у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Отримала ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Право» і ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».

Проходила стажування у Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми (CUPP).

Також навчалася в Українській школі політичних студій, в Аспен Інститут Київ на програмі «Цінності і суспільство» та Київській школі економіки за напрямом «Фахівець з питань взаємодії з владою (GR)».

Пройшла навчання в Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE) за програмою в межах LSE IDEAS: «A Global System in Transition and Ukraine’s Reconstruction» (Глобальна система в перехідному стані та відбудова України).У 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора при Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS), здобувши кваліфікацію за напрямом «Управління та адміністрування».Входить до топ-10 найефективніших держслужбовців та політиків з досвідом юридичної практики за версією дослідження Юридичної Газети «Лідери практик — 2025».

Трудова діяльність:

Має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.

З 2011 року працювала в Адвокатському об’єднанні «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». У 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю.

Одержала відзнаки за професійну діяльність.

У 2017—2021 роках включена Міжнародним юридичним довідником Chambers Europe до переліку рекомендованих юристів України в сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах.

У 2018—2021 роках отримала відзнакуМіжнародного рейтингу Legal 500 в сфері оподаткування.

Включена ресурсомBest Lawyers до переліку провідних юристів України в сфері оподаткування у 2021—2022 роках.

У 2025 році — Генеральна комісарка від України на ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія. Відповідальна за представлення України та реалізацію національного павільйону.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 483-р призначена на посаду заступника міністра економіки України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 липня 2025 р. № 785-р призначена тимчасово виконувачем обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій України.