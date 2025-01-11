В Івано-Франківську наприкінці грудня 2024 року панк-гурт «Пенсія» з художником та музикантом Яремою Стециком провів Коляду вулицями міста. На неї прийшли понад 300 людей. Цю Коляду другий рік поспіль проводять на пам’ять про музиканта і пластуна Юрка Стецика — старшого сина з багатодітної родини художників Яреми та Наталії Стециків з Івано-Франківська.

Сонечко у сім’ї

У рідному місті Юрко закінчив Українську гімназію №1. У родині пригадують, що він не надто засиджувався над домашніми завданнями, бо відвідував спортивні секції з футболу, плавання, бойового гопака та інших видів спорту. Був активним пластуном.

«Юрко був суперталановитим з дитинства. Він міг бути прекрасним футболістом, цимбалістом чи слюсарем. У нього все виходило, і він навчився цим користуватись у дорослому віці. А тоді він був мегаобдарований», — розповідає Ярема Стецик.

Пізніше Юрко вступив до Львівської політехніки, де здобував спеціальність у галузі містобудування. Згодом перевівся на факультет архітектури в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. З 2019 року перебував на строковій службі в Полтавській області. Після демобілізації активно займався музикою. В Івано-Франківську його знають як організатора рейв-вечірок з гуртами «Трясовина», «Пенсія» та «Злипні». Там Юрко грав на бас-гітарі, бубні та цимбалах. А ще допомагав батькові в оформленні інтер’єрів, ходив у гори і просто радів життю.

«До війни мій старший брат був митцем. Він писав музику, влаштовував виставки, дуже любив життя і постійно щось творив. Юрко був життєрадісним, неординарним. Я завжди хотіла бути схожою на нього. Він жив фантастичним світлом, яке я дуже хотіла перейняти, був сонечком нашої сім’ї. Завжди підтримував, давав поштовх, щоб ми пробували щось нове й отримували радість від кожного дня на землі», — каже виданню «Глузд» Юркова сестра Софія.

Перед повномасштабним вторгненням Юрко працював у майстерні з виготовлення одягу та сувенірів «Буквиця». Коли почув про війну, відразу подався до військкомату і наступного дня став до лав тероборони.

«Юрко отримав повістку, але він і без неї пішов би служити. У березні вони вже поїхали на Сумщину, Харківщину, Полтавщину, а з літа зайняли позиції біля Гуляйполя», — пригадує Ярема Стецик.

Спокій стосунків

Уже на службі Юрко часто дзвонив до рідних. Він годинами міг говорити з батьками, і ці розмови були дуже теплими та дружніми.

Свою останню відпустку Юрко провів удома, де в сімейному колі грали його різдвяні пісні. Тоді він ще написав хіт «Де такий вайб взяв?» Тоді ж з’явилися його письмові «заповіти», які вже пізніше прочитають найближчі. Тоді ж Юрко пофарбував волосся в рожевий колір.

«Це була його своєрідна терапія. Упродовж служби на фронті в нього було волосся різних кольорів. Я ще питався, чи його не сварить командування, а Юрко відповідав просто: «Ті, що можуть сварити, до нас не доїжджають, а ті, що поряд, розуміють, що будь-який блиск невійськового корисний».

Що тоді для мене було найважливішим? Спокій стосунків. Якщо в підлітковому віці ми з Юрком сперечались і наші стосунки були на межі кризи, то останні роки, хоч і були важкими, минали в мирі й розумінні. Ми вже були з ним союзниками», — додає Ярема.

Після відпустки Юрко поїхав на передову. Свій останній бій він прийняв 28 грудня 2022 року 23-річним. Командир відділення 1 стрілецького взводу 2 роти 78 окремого батальйону 102 окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського молодший сержант Юрій Стецик з позивним «Пікассо» офіційно вважається зниклим безвісти після бою біля села Дорожнянка Запорізької області.

Коли родині повідомили про смерть Юрка, Ярема й Наталя Стецики для себе ще з’ясовували обставини цієї трагедії. Кілька побратимів підтвердили, що Юрко загинув.

«Це був ранок, приблизно 9.30. Вони тримали оборону під час наступу російських морпіхів. Юрко тоді вже був командиром — збирав людей, розставляв їх на позиціях, формував лінію оборони. В один момент він відкрився. Куля влучила в голову, пройшла між каскою. Він загинув миттєво.

Можна було б затятись і не вірити. І частина моїх родичів думають, що Юрко повернеться, частина друзів ще вважають, що він у полоні… Але так можна говорити і про присутність Бога. Мовляв, за руку Його ніхто не тримав. Або бути, як Фома, який говорив, що поки не вкладу пальці у Твої рани, то не повірю…

Ми повірили в це одразу, але перші дні перепитували побратимів. І ми їм дякуємо, що вони викарабкалися з того бою і набралися сил нам подзвонити», — розповідає Ярема Стецик.

Зі слів побратимів, у тому бою вони втратили двох бійців. Смерть Юрка бачили, а ось доля іншого військового досі невідома. Тоді з бойових позицій вдалося забрати всіх поранених. Тіл загиблих винести не змогли.

«Якби знайшли тіло, то нашою прощею була б дорога на цвинтар. Але тепер це шлях на фронт, куди не добратись. Ми розуміємо, що це перебуваємо в небезпечній зоні, знаємо приблизне місце поховання. На тій позиції є курганець із хрестиками. Їх видно із дронів. Але доступ туди може бути лише після визволення цієї території. Цілком імовірно, що тепер там усе заміновано», — каже Ярема Стецик.

Дизайн від рідних і друзів

«Для кожного з наших дітей втрата Юрка — криза. Настя тепер працює в Києві. Коли вона приїжджає, люди стараються зовсім не послуговуватися російською, бо для Насті це неприпустимо.

Софія написала кілька пісень. Мабуть, у кожній з них є Юрко. Захар поки що не може говорити на цю тему. Йому, напевно, найскладніше. Меланії шість років, і вона досі вимагає від нас, аби Юрко приходив бодай уві сні, щоб обійматися з ним», — розповідає Ярема Стецик.

Художник пригадує, що коли із фронту привезли сумку з Юрковими речами, в ній знайшли чимало його записів. Каже, Юрко нотував усе, чого не встиг сказати.

«Він, напевно, розумів, що це хтось рано чи пізно таки буде читати. Ось там ми знайшли запис: «Люди вилазять із густішого». Думаю, це був його студентський період складних пошуків, коли не обминали депресії. Мабуть, він виколупувався тоді зі своїх життєвих проблем, з нами не ділився. Так-от, на його день народження в нас з’явилась ідея: зробити для родини футболки з дизайном «Люди вилазять із густішого», — розповідає художник.

Футболки замовили на виробництві «Буквиця», де раніше працював Юрко. Там ця ідея так сподобалася, що запропонували її розвинути: створювати такі футболки на замовлення, щоб зібрати кошти на адаптивний одяг для поранених.

«Цю ініціативу тоді сприйняли. Цього місяця зібрали вже майже 100 тисяч гривень прямих донатів для шиття адаптивного одягу», — розповідає Ярема.

Спочатку співпрацювали тільки із прикарпатськими лікарнями, а тепер уже є контакти із прифронтовими. Також у виробника можна замовляти худі та інший молодіжний одяг з дизайном від Стециків та друзів Юрка.

«Цей одяг дуже класний. У ньому частинка доброго ставлення. Так, він трішки дорожчий, але й більш кайфовий. У ньому є емоція», — запевняє художник.

Зізнається, нині Юркова родина втратила цікавість до подорожей за кордон, бо має засторогу, що й там почує російську. Водночас підтримують будь-які рухи, що мають зв’язок із Юрком.

Головне — молитва

«Для нас молитва — це головне. Формат типових поминальних обідів ми не зуміли знайти. У нас це не працює. Формат вечора пам’яті теж не завжди виходить. Тому маємо формат Коляди — це наша спільна з ним історія. Він змалку з нами був в Коляді, а в дорослому віці сам її робив. Друзі, які з нами були, переважно з його середовища. З багатьма з них Юрко свого часу колядував. Вони придумували власні пісні, вкладали в них думки, створювали свій світ. Це круто. Тепер я стараюсь їх запрошувати у наші Коляди, і це найцікавіші моменти. Тепер ми робитимемо це завжди», — запевняє Ярема Стецик.

Такі самі фестивалі організовує молодіжна команда «Потужняк», в якій свого часу творив Юрко. Два роки поспіль рок-н-рольний фест в Івано-Франківську проводять на пам’ять про нього, а кошти віддають для ЗСУ.

«Юрко тепер ніби грає з нами у гру, ховається, втікає. Тому ми створюємо такі формати, де йдеться не про пам’ять, а про життя. За музей він би нас сварив. А грати «на шапку» в середмісті чи водити друзів у гори — це його рухи. Нам допомагають спільні з ним проєкти», — каже Ярема Стецик і пропонує всім, хто пам’ятає Юрка або вшановує інших Героїв, піднятися разом з ним та найближчими у високогір’я Карпат, де створювати відепроєкти їхніх портретів.

Ярема цей проєкт розпочинав з Юрком, і вони назвали його «Воджу друзів у гори». Тепер, каже Ярема, Юрко уві сні часто питає його, коли ж вони знову піднімуться з Героями в Карпати. А ще додає: коли бачить рожеве небо, то розуміє, що це «маячок від Юрка».

«Не обов’язково це науково обґрунтовувати, але ми бачимо, що це його почерк. Лише він міг домовитися з Богом про таке. Адже він загинув у рожевому кольорі, з рожевим волоссям…»

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21 травня 2023 року Юрка Стецика посмертно нагороджено Залізним Пластовим Хрестом. Відзнаку вручили родині загиблого.

2 травня 2024 року на фасаді Івано-Франківсь ко го ліцею імені Миколи Сабата (колишня Українська гімназія №1) відкрили меморіальну дошку полеглому Юрку Стецику.

Офіційно Юрко Стецик досі вважається зниклим безвісти.

Ірина ДРУЖУК,

Івано-Франківськ, Укрінформ