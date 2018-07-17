Молитися, вірити і боротися

Єдність. Українська церква завжди буде незалежною від держави. Особливо від іноземної

Вікторія ВЛАСЕНКО,«Урядовий кур’єр»

Автокефальна церква — це питання української незалежності, нацбезпеки та світової геополітики. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на Всеукраїнській прощі, приуроченій 1030-річчю Хрещення України-Руси, яка пройшла у селі Зарваниця на Тернопільщині. На його переконання, для ідеї автокефалії української церкви настав належний момент. «До томоса нас підводить сама логіка історичного процесу, логіка розвитку української нації й Української держави», — наголосив Президент.

Спільна справа

Глава держави заявив, що церква в Україні була і буде незалежною від держави, «але особливо від держави іноземної». Він розповів, що з перших днів свого президентства намагався добитися від Константинопольської Матері-Церкви надання автокефалії Українській помісній православній єдиній церкві. «Відтоді ця тема постійно перебуває не просто в полі мого зору, а в центрі уваги», — зазначив він. Протягом кількох років тривала невидима для стороннього ока напружена робота: зустрічі та листування із Вселенським Патріархом, обговорення теми з лідерами православних країн та предстоятелями церков цих країн. І лише кілька місяців тому Київ отримав із Константинополя «позитивні повідомлення. Про те, що приєднання Київської митрополії до Московської церкви, яке сталося у ХVІІ столітті, було здійснене всупереч канонам. Про те, що право надавати автокефалію належить виключно Вселенському патріарху і Синоду. Про те, що Константинопольська церква — це Церква-Мати для українських православних. А Москва, яка претендує на материнство, насправді є дочірньою щодо церкви в Києві», — розповів Президент.

За його словами, оскільки питання української автокефалії виходить за межі справ церковних, а є великою мірою питанням національної безпеки, Москва і п’ята колона всередині України чинять такий шалений спротив самій цій ідеї. «Протидія масштабна і системна. Нема жодних підстав вважати, ніби томос у нас у кишені. Та нам з вами для того, щоб його отримати, треба молитися, вірити та боротися», — наголосив Президент.

Виступаючи на Всеукраїнській прощі, Петро Порошенко наголосив, що сучасні українці — спадкоємці Київської Русі-України, яку хрестив рівноапостольний Володимир Великий. «Ми з вами зупинили агресора і зберегли Українську державу. Ми з вами збудували боєздатну армію. Ми утверджуємо державну мову — невід’ємну складову сили та успіху нашого народу. Ми розвиваємо всі наші церкви, а Православній церкві повертаємо українську ідентичність та рівне місце серед інших православних церков світу», — заявив Президент.

Святі мученики віри й державності

Петро Порошенко зазначив, що десятки тисяч вірних Української греко-католицької церкви щороку прямують до Зарваниці, щоб об’єднатися тут у спільній молитві. «Зарваниця — одне з найвідоміших святих місць у Європі, у світі, яке в братолюбному дусі християнської єдності відкрите для вірних інших церков», — сказав він.

Президент наголосив на особливому місці, яке в українській історії посідає Українська греко-католицька церква. За його словами, вона забезпечила постійну комунікацію із західноєвропейською християнською спільнотою і багато століть опікується українською паствою. «У часи, коли Україна була бездержавною і розділеною між сусідами, саме УГКЦ, особливо в часи владарювання митрополита Андрея Шептицького, на основі церковної структури створила прообраз українського національного організму», — сказав глава держави. Він процитував слова предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука, який сказав про великого митрополита Шептицького як про «етнарха українського народу», батька української нації, «дух, думка, молитва якого вийшли далеко за межі історичного періоду, в якому він служив Богові й людям».

Петро Порошенко додав, що наступник митрополита Шептицького Йосиф Сліпий, який народився на Тернопільщині, об’єднав українську діаспору й перетворив її на могутній чинник на шляху України до нашої незалежності.

Національне відродження 1980-х років почалося з відродження Української греко-католицької церкви, вважає Петро Порошенко. «Вона весь період свого служіння, заплативши кров’ю святих мучеників, непохитно обстоює віру Христову та українську державність», — наголосив він. Президент віддав шану кардиналові Любомирові Гузару, якого назвав «великим моральним авторитетом і вчителем».

Шана загиблим Героям

Під час робочої поїздки до Тернопільської області Президент вшанував пам’ять загиблих воїнів АТО та Героїв Небесної Сотні й узяв участь у панахиді за загиблими, яку провів митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк у каплиці воїнів АТО.

Петро Порошенко зустрівся з родинами загиблих Героїв, які віддали життя, захищаючи Україну. Президент поспілкувався з Марією Вітишин, матір’ю українського воїна Івана Вітишина, який загинув на Донбасі.

Іван Вітишин проходив службу у військах спеціального призначення у Криму. Влітку 2014 року, отримавши повістку, він одразу прийшов до військкомату. «Якщо не я, то хто захищатиме Україну?» — сказав матері.

У 2015 році старший сержант 80-ї окремої аеромобільної бригади Вітишин в новому терміналі донецького аеропорту зазнав поранення, а наступного дня його не стало. Рідні впізнали загиблого на фотографії, яку оприлюднили бойовики: Іван тримав світлину, на якій були його доньки.

Поховали Героя в рідному селі. Меморіальні дошки на честь Івана Вітишина урочисто відкрили у селищі Велика Березовиця, де він жив, і в Тернопільській загальноосвітній школі №8, яку закінчив.