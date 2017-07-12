Літо у розпалі. Зовсім недавно відбулися випускні у школах і вишах. Учорашні школярі стали абітурієнтами, а їхні старші товариші отримали дипломи і прямують у доросле життя, де, напевно, найважливішим і непростим кроком буде пошук першого робочого місяця. Та чи готові сучасні роботодавці працювати з молодими фахівцями? Беруть вони їх чи намагаються уникати? І що слід робити і якою бути молодій людині з дипломом, але поки що без досвіду, щоб зацікавити того, хто може надати їй перше робоче місце?

І знання, і командний дух

Спеціаліст експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу «HeadHunter Україна» Катерина Криворученко розповіла, що фахівці порталу нещодавно провели опитування українських роботодавців. Воно виявило, що понад 40% з них вже 3—5 років мають програми стажування для молодих фахівців на своїх фірмах чи підприємствах. Ще 17% створили такі протягом І кварталу цього року. Керівники вважають доречним брати в такі програми не лише випускників, а й тих хлопців та дівчат, які ще навчаються, і готувати їх як майбутніх працівників для своїх компаній.

Задля цього вони найчастіше співпрацюють з вишами або й з конкретними студентськими об’єднаннями, де й шукають молоді таланти. Звісно, навіть до практикантів і стажистів висувають певні вимоги. Недостатньо лише показати гарні знання і мати високі оцінки з професії, якої навчаєшся. Чималим плюсом буде володіння іноземною мовою (краще кількома), а ще загальна ерудованість, відповідальність, цілеспрямованість і наявність командного духу.

За кордоном такі практики існують давно. Нині ж розуміння того, що це цікавіше, практичніше, а інколи і менш затратно — взяти молоду талановиту людину і виплекати з неї фахівця, який ідеально відповідатиме всім потребам компанії, — приходить і вітчизняним роботодавцям.

За словами фахівця-рекрутера, троє з п’яти роботодавців, беручи людину в команду, звертають пильну увагу на її диплом, точніше, на заклад, де пошукач здобував освіту. Особливо якщо це молодий спеціаліст без досвіду роботи або вчорашній випускник. Найбільш рейтинговими тут вважають національні виші. І людина, яка надає диплом саме такого ВНЗ, викликає в роботодавця більшу зацікавленість, ніж випускник комерційного вишу.

Конкуренція чимала

Чимало залежить і від першого враження, яке молодий пошукач справить на потенційного роботодавця. Часто це навіть не розмова віч-на-віч, а ознайомлення з резюме. Катерина Криворученко наголосила: пошук роботи — це також робота. Молодому фахівцеві не слід чекати, що тільки-но він отримає диплом, роботодавці самі вишикуються до нього в чергу. Адже за даними І кварталу 2017 року, для молодих фахівців на вітчизняному ринку праці конкуренція становить у середньому 6 пошукачів на одну вакансію. Ця конкуренція приблизно вдвічі вища, ніж серед дорослих фахівців з досвідом. Тож аби зацікавити роботодавця, людина без досвіду має показати себе під час співбесіди активною, відкритою, готовою до навчання й пізнання нового, самовдосконалення. А ще виявити прагнення працювати в команді на спільний результат.

Фахівець зауважила, що не всі молоді спеціалісти, які закінчують стажування і працевлаштовуються в компаніях, залишаються в них працювати надовго. Є й такі, які, пропрацювавши з рік, розуміють, що можуть більше, і переходять в інші компанії на більші зарплати й преференції. Або усвідомлюють бажання спробувати себе в іншій галузі. Тому йдуть шукати себе, часом кардинально змінюючи сферу діяльності.

Людина має шукати себе, доки є бажання й натхнення, щоб реалізуватися якнайповніше. А перше робоче місце, досвід і офіційний запис у трудовій молодому таланту будуть лише на користь. І якщо в майбутньому з такої людини вийде вітчизняний Стів Джобс, Ілон Маск або Марк Цукерберг, саме їхній перший роботодавець пишатиметься, що надав їм путівку у життя.

А ще, за дослідженнями іноземних фахівців, людина, яка шукатиме перше робоче місце у 2020 році, до часу виходу на пенсію змінить у середньому майже 20 роботодавців. Такі сучасні тренди, адже нинішня молодь значно мобільніша, вона може переміщуватися у пошуках роботи на значні відстані й не відмовляється їздити на стажування за кордон. Головне, щоб більшість із них поверталася в Україну й застосовувала на Батьківщині здобутий досвід.

Працюй офіційно

За словами пані Катерини, самі роботодавці не завжди бувають толерантними й чесними щодо молодих фахівців. Можуть наобіцяти золоті гори, але якщо не оформити відносини офіційно, за роботу можуть не заплатити, використовуючи ідеї й креатив працівника. Тому бажано, щоб відносини студента чи молодого фахівця з роботодавцем навіть під час випробувального терміну було оформлено офіційно. Це надасть ваги майбутньому резюме, не дозволить залишити людину без винагороди за працю.

Той, хто після стажування чи праці на першому робочому місці хоче пошукати себе в іншій компанії або в галузі, має право попросити в колишнього роботодавця рекомендаційного листа для роботодавця нового. За словами пані Катерини, понад 60% роботодавців хочуть бачити у своїх претендентів рекомендації, навіть у молодих фахівців, якщо ті вже десь працювали. А 19% роботодавців наполягають, щоб такі листи обов’язково були в тих, кого вони запрошують на співбесіду. Та навіть якщо немає досвіду роботи, такого листа можуть надати керівники навчального закладу, курсів або семінарів, які пошукач відвідував.

Перший досвід пошуку роботи може бути не зовсім вдалим. Головне — не опускати рук, шукати далі й знову. Адже навіть випускник із червоним дипломом лише за півроку, якщо не працює за фахом і не застосовує знання на практиці, втрачає навички. Щоб цього не сталося, під час пошуку роботи паралельно не завадить відвідувати курси підвищення кваліфікації, брати участь у громадських проектах тощо, аби, як кажуть, не заіржавіти.

На що слід звернути увагу, формуючи резюме

♦ У середньому роботодавець, кадровик чи рекрутер витрачає не більш як 10 секунд на перегляд одного резюме. Тож будьте лаконічні: загальний обсяг має не перевищувати двох стандартних сторінок тексту.

♦ Пункти, які переглядають насамперед: ім’я, місце проживання, яку роботу ви шукаєте і які маєте навички (досвід).

♦ Якщо у вас немає досвіду роботи, не залишайте це поле незаповненим. Студенти і випускники можуть зазначити про участь у наукових конференціях, семінарах, олімпіадах (особливо якщо ставали переможцями), навчальних програмах, курсах, як-от підвищення кваліфікації тощо.

♦ Варто вказати про підробіток, навіть якщо він не був офіційно оформленим. Адже резюме — не трудова книжка, достатньо мати кількох свідків, які можуть довести, що ви насправді працювали, якщо майбутній роботодавець захоче це перевірити.

♦ Більшість сучасних роботодавців хочуть знати не лише про фахові здобутки, а й про хобі пошукача. Адже це розповість про вас як про особистість і може надати певної унікальності резюме, яка зацікавить рекрутера.

♦ Не слід боятися вказувати бажану зарплатню, яку можна вивести в середньому, дослідивши зарплати в галузі. Але не слід надто завищувати планку, особливо якщо не маєте досвіду роботи. Надмірні, тим паче безпідставні амбіції не будуть на вашу користь.

♦ Щоб справити враження на роботодавця та виокремитися з-поміж інших, для створення резюме можна задіяти різні технічні засоби (аудіо, відео, фото та інші можливості інтернету).

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