Хоч нового Прем’єр-міністра призначили лише 4 березня, 6 березня у Верховній Раді відбулася перша для цього Кабміну, в якому поки що п’ять вакантних посад, Година запитань до уряду.

Як і планували, тема звіту уряду цього разу мала стосуватися розвитку громад, територій та децентралізації. І так збіглося, що до обрання на посаду Прем’єр-міністра Денис Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єра — міністра розвитку громад і територій. «Тож сьогоднішня година повністю ваша», — зазначив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, звертаючись до ново­обраного головного урядовця країни.

Заполітизовані дискусії не спинять реформу

Отже, під час свого звіту Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів планує до кінця березня 2020 року затвердити плани розвитку територіальних громад для всієї території України.

«До цього часу ми плануємо 100% України охопити перспективними планами. На сьогодні тільки три регіони — Сумська та Дніпропетровська області — не охоплено перспективними планами. Доопрацюємо наступного тижня. І Автономна Республіка Крим — тимчасово окупована територія, яку теж не охоплено перспективними планами. Решта областей перспективні плани затвердили, подали, Кабінет Міністрів їх ухвалив», — сказав Прем’єр.

На сьогодні фактично сформовано 1045 з 1400 запланованих територіальних громад, а інші 350 буде сформовано після місцевих виборів у жовтні, повідомляє УНІАН.

Їх сформують згідно з чинним законодавством і за затвердженою методикою. «Орієнтовно щодо 100 громад є дискусії. У частині громад дискусії абсолютно обґрунтовані, конструктивні й потребують вирішення. По частині громад є заполітизовані дискусії. Ми ведемо діалог і дискусію і також будемо вирішувати це питання через конструктивний діалог з громадами. Для того, щоб не викликати відрази до реформи і до результатів цієї реформи», — пояснив Денис Шмигаль. І додав, що наступного тижня Кабмін розгляне питання надання бюджетної самостійності ще 67 громадам, в яких було проведено вибори, щоб дати їм змогу перейти на прямі міжбюджетні відносини з урядом.

Він розповів про подальшу роботу над підготовкою змін до Конституції щодо децентралізації: «Ми започаткували і проводимо велику суспільну дискусію в Україні, вона пройшла наскрізно у всіх регіонах. Залишається сьогодні провести в Краматорську ще раз дискусію за участю експертів, медіаторів та місцевих лідерів думок і громад. Переходимо до обговорення в Києві з асоціаціями за безпосередньою участю парламентаріїв та Кабінету Міністрів. Будемо готувати кілька варіантів, які піднімемо знизу від людей, від громадських організацій, від асоціацій. Щоб тут, у парламенті, дискусія була предметною і ми вже не мали сумнівів, що пропозиції, які ми розглядаємо, піднято від людей, від громад».

Кабмін надаватиме дотації з державного бюджету для територіальних громад, які можуть забезпечувати своє фінансування самостійно. Прем’єр нагадав, що акцизний податок завдяки рішенню парламенту було залишено громадам, і вони цим користуються. «Після проведення місцевих виборів структуру фінансування громад буде затверджено згідно з чинним законодавством, і вона буде достатньою для розвитку й існування спроможних громад. Відповідно буде структура дотацій громад, які не спроможні. Усі ці речі прописано законодавчо», — наголосив Денис Шмигаль.

Щодо води в Крим

Після звіту депутати мали змогу поставити запитання до новообраного Прем’єра. І перше з них стосувалося можливості подання води до тимчасово окупованого Криму. Прем’єр-міністр заявив, що воду в окупований Росією Крим можна постачати лише для населення, але не для промислових підприємств: «Ми постачатимемо в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття — хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити, це наш обов’язок перед українцями, тому це важливо, — сказав він і наголосив, що Україна не постачатиме воду в окупований Крим для промислових і військових об’єктів: — Знак оклику, і на цьому ставимо крапку». Він закликав «не маніпулювати такими речами».

Показово, що водночас Представництво Президента України в АРК наголосило: Україна не відновлюватиме водопостачання Криму до його повної деокупації. Про це повідомила заступниця постійного представника Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. «Позиція не змінилася — ми вважаємо, що держава-окупант несе повну відповідальність за громадян України, котрі живуть на півострові. Тому жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога», — наголосила вона.

Індексація за першої можливості

Відповідаючи на запитання щодо індексації пенсій, Денис Шмигаль поінформував, що Кабінет Міністрів проаналізує можливості державного бюджету на 2020 рік і винесе це питання на розгляд Верховної Ради. Адже йдеться про забезпечення потреб 11 мільйонів пенсіонерів. Він пообіцяв виконати взяті попереднім урядом зобов’язання з виплати боргів шахтарям, а також приділяти окрему увагу вугільній галузі.

Найближчим часом Прем’єр планує завершити формування складу нового Кабміну, де вакантними залишаються кілька посад керівників міністерств: «Нині проводжу співбесіди, і уряд буде сформовано невідкладно найближчим часом, щойно буде підібрано відповідні правильні, якісні й відповідальні кандидатури».

Він назвав перші три кроки свого Кабінету Міністрів для відродження промисловості в Україні: «Крок номер один — отримати відповідь від наших промисловців, підприємців, малого і середнього бізнесу, що їм потрібно. А це близько 100 кроків, які потрібно зробити уряду, парламенту, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки. Тому перший крок — відверта розмова з бізнесом».

Другим важливим кроком він назвав роботу на зовнішніх ринках з метою розвинути експортний потенціал: «На сьогодні Україна — мало не єдина країна, яка не займалася досі лобізмом наших промисловців і аграріїв на міжнародних ринках. Вони самі для себе шукали збут, і ми єдині, напевне, у світі, хто не лобіював своїх виробників, аграріїв, промисловців».

Прем’єр планує створити податкові стимули для розвитку промисловості. «Третє — створення відповідних умов з огляду на податки і зайнятість для бізнесу. Ця третя умова випливає з першої. Те, що ми почуємо від промисловців і підприємців, так і працюватимемо, щоб створити ці умови», — запевнив він.

Денис Шмигаль анонсував на 7 березня проведення наради з фінансовим блоком щодо провалу митних надходжень до державного бюджету, зокрема з керівником Державної митної служби Максимом Нефьодовим. Але не уточнив деталей запланованої наради, а також питання, які буде винесено на обговорення.

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«Урядового кур’єра»