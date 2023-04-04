З Ярославом Воробйовим я познайомився, коли готував матеріал про допомогу внутрішньо переселеним особам з Луганщини в Сумській області. І ось днями отримав від нього чергову новину: від благодійного фонду «Восто-SOS» надійшли 70 обігрівачів, 14 тонн паливних брикетів для переселенців. А ще луганка-переселенка Ольга Мірошниченко знайшла роботу — відтепер вона бухгалтер в автошколі «Патріот», яку евакуювали з Сєверодонецька в Суми.

Контроль і допомога

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, ситуація на ринку праці напружена. В області на одну вакансію претендують в середньому 11 безробітних, а в окремих галузях та сегментах економіки — 15—20 і більше. Це потребує повної мобілізації зусиль і ресурсів, щоб люди не втрачали надії.

На особливому контролі — безробітні з числа внутрішніх переселенців. Із початку повномасштабного вторгнення рф на кінець березня до обласної служби зайнятості звернулися 1065 біженців, з яких 40 — з інвалідністю. З них 183 особи працевлаштовано, 834 отримали профорієнтаційні послуги, 22 пройшли професійне навчання. У межах грантової програми «єРобота», запровадженої торік у липні, п’ятеро переселенців почали власний бізнес. Більшість поповнили колективи у переробній промисловості, постачанні електроенергії, торгівлі, громадському харчуванні, закладах освіти, державному управлінні.

Переселенців залучають до громадських та інших робіт тимчасового характеру, з ними спеціалісти постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо можливостей підвищення конкурентоспроможності завдяки ваучерам для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації. Базові центри зайнятості практикують індивідуальний супровід окремих категорій громадян після працевлаштування, чим торік скористалися 11 осіб.

Можливості працевлаштування ВПО розширюються завдяки компенсації витрат для проходження медичного та наркологічного огляду, якщо це необхідно для працевлаштування, коштів на переїзд в іншій район, витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів, на перепідготовку та підвищення кваліфікації тощо. Тобто задіяно важелі, які активізують і спрощують пошук роботи.

Люди різних професій

В обласному центрі зайнятості ознайомили з персональними справами переселенців, які продовжують трудову діяльність. Свого часу до охтирського центру зайнятості звернулася харків’янка Ірина Кісільова. Їй запропонували посаду лаборанта хімічного аналізу у ПрАТ «Кириківське ХПП».

Ларису Нестер, що перебувала на обліку як безробітна в Сумському МЦЗ з 26 вересня торік, із 10 січня цього року працевлаштовано у СТОВ «Піщане» робітницею з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва. А переселенка Ірина Калмикова з міста Торецьк на Донеччині, за фахом контролер скляного виробництва, обійняла посаду палітурниці у ТОВ «Друкарський дім Папірус».

Поповнився новою працівницею колектив музейно-виставкового центру «Тростянецький»: тут працює екскурсоводом Юлія Кисельова, яка переїхала на Сумщину з Дружківської міської ТГ Краматорського району Донецької області. А Сергій Гайдук із Сєверодонецька на Луганщині за направленням служби зайнятості пройшов навчання за спеціальністю «оператор котельні» і нині працює в ТОВ «Сумитеплоенерго». І таких прикладів багато.

Інтеграція у підприємницьке середовище

Нині на Сумщині 86 тисяч внутрішніх переселенців, які можуть поповнити підприємницький сектор краю. Саме для них у Сумах нещодавно провели дводенний семінар «Інтеграція ВПО в територіальних громадах Сумської області: можливості для підприємців», який організувала Агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції. У ньому взяли участь переселенці з Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, які живуть у Шосткинській, Конотопській, Білопільській, Роменській, Недригайлівській, Великописарівській громадах.

Як повідомив директор Агенції регіонального розвитку Сумської області Григорій Стариков, учасники семінару опрацювали можливості регіонального ринку малого та середнього бізнесу, державні та регіональні програми підтримки підприємництва, програми міжнародних фондів підтримки ВПО та бізнесу.

Частина учасників семінару готові розпочати власні справи, а в перспективі реалізувати масштабніші бізнес-проєкти в різних галузях та сегментах. Представниця Сумської торгово-промислової палати Світлана Колодяжна запропонувала співпрацю в аграрному виробництві, зокрема вирощуванні органічної малини.

За словами представниці Міжнародної організації з міграції Анастасії Трубнікової, триває чергова хвиля приймання заявок на надання грантової допомоги бізнесу. Це значні кошти, які дадуть змогу мікро- та малому бізнесу відновити діяльність, створити робочі місця, тобто збільшувати відрахування до бюджетів різних рівнів тощо. У переселенців на Сумщині є можливості розімкнути коло безробіття і почати нову сторінку трудової діяльності.

ДОВІДКА «УК»

На 1.03.2023 р. статус безробітного на Сумщині мали близько 500 ВПО, з них 285 отримували допомогу у зв’язку з безробіттям. Упродовж січня — лютого статус надано 91 особі, працевлаштовано 31, з них 22 — за направленнями служби зайнятості. Шукають роботу 316 переселенців.