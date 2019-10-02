Значущість об’єднаних те­риторіальних громад для тих, хто в них живе, невпинно зростає. І дуже важливо, щоб в екстремальних обставинах їхні очільники та відповідні служби працювали впевнено. Задля пошуку нової організаційної взаємодії сил цивільного захисту в Іллінецькій міській ОТГ відбулось експериментальне тренування. Уперше до такого масштабного навчання залучили керівників ОТГ області.

Захищати треба вміти

В Іллінцях про проведення навчань знали за два тижні. Поставилися до цього серйозно й ретельно готувалися. Місцева громада велика, самодостатня, а тому в будь-якому питанні прагне добре себе показати. Велику допомогу в підготовці до тренувань їй надав депар­тамент цивільного захисту облдержадміністрації.

Утім, які саме конкретні завдання доведеться виконувати, Іллінецький міський голова Володимир Ящук дізнався в день проведення навчань, коли вранці йому вручили 10 запечатаних конвертів.

«Сьогодні наше головне завдання — опрацювати питання підготовки керівного складу цивільного захисту ОТГ з організації й практичного вирішення основних завдань з ліквідації наслідків природних і техногенних надзвичайних ситуацій, а також напрацювання навичок злагодженої роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії ОТГ», — зазначив він під час відкритого засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади.

Згідно зі статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, органи місцевого самоврядування відповідають за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту на своїй території. Зі слів директора департаменту цивільного захисту Вінницької обл­держадміністрації Сергія Вовченка, техногенна обстановка на території області складна. Це зумовлено наявністю арсеналів зберігання озброєння та боєприпасів, двох зон катастрофічного затоплення та значної кількості потенційно і хімічно небезпечних об’єктів. На жаль, природні й техногенні надзвичайні ситуації вже бували в області. Зокрема два роки тому у вересні сталася пожежа на арсеналі біля райцентру Калинівка, яка привернула увагу всієї країни. Була і залишається актуальною потреба напрацювати відповідний порядок дій органів місцевого самоврядування.

Тож на засіданні опрацювали конкретні дії керівного складу цивільного захисту Іллінецької ОТГ з організації та проведення невідкладних робіт під час ліквідації наслідків уявного стихійного лиха (дощ, сильний град, пориви вітру, що призвело до руйнування дахів будинків, розмиття доріг, повалення дерев), демонстрували організацію роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій громади. Оцінювали повноту та якість пропозицій, злагодженість роботи; фахівці надавали роз’яснення щодо поліпшення розв’язання зав­дань.

Видовищною частиною тренування стало практичне опрацювання поставлених завдань на базі підприємств, установ та організацій.

Краще раз побачити

Учасники навчання мали змогу ознайомитися з організацією цілодобової роботи пункту управління Іллінецької ОТГ та порядком управління з нього силами цивільного захисту, організацією взаємодії зі спеціалізованими службами громади.

За легендою, біля одного із сіл сусідньої Дашівської ОТГ (теж Іллінецького району) сталася надзвичайна ситуація у військовій частині, внаслідок якої уламки боєприпасів влучили в житлові будинки. Було опрацьовано приймання, розміщення і надання медичної допомоги населенню. Дії проводили на території центральної районної лікарні за участі спеціалістів обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Затим учасники навчання спостерігали за розгортанням та організацією роботи приймального пункту евакуації, а також приміщення для тимчасового розміщення евакуйованого населення із зон бойових дій (за легендою, з Луганської області) у дитячо-юнацькій спортивній школі міської ради. Тут відкрили тимчасовий медичний пункт, налагодили облік громадян, визначили місця для відпочинку та харчування. А також було показано роботу спеціалізованих служб цивільного захисту щодо забруднення території парами ртуті (за легендою, у медпункті розбилося кілька термометрів). Умовну територію знезаражували, людей евакуйовували. Робили це швидко і злагоджено.

На одній з вулиць нібито сталося ДТП з виникненням пожежі. Служби цивільного захисту Іллінецької ОТГ розгорнули майданчик для надання екстреної медичної допомоги постраждалим. А територія колишнього кар’єру стала місцем опрацювання карантинних заходів у разі особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин. На завершення практичних навчань було ліквідовано уявну аварію на хімічно небезпечному об’єкті з витоком аміаку. Тут злагоджено діяли керівництво підприємства, пожежна коман­да громади, інженерна, медична та санітарно-епідеміологічна служби.

Під час комплексних навчань очільники громад дізналися багато потрібного. «Ми вперше провели масштабне тренування із залученням керівників ОТГ області, і не випадково саме на прикладі сильної громади. Ліквідація надзвичайних ситуацій потребує оперативної та злагодженої роботи, моральної готовності діяти в умовах загрози життю та здоров’ю населення об’єднаної територіальної громади. Фахівці нашого департаменту спланували проведення експериментального тренування Іллінецької ланки ОТГ як можливість на конкретному прикладі навчатись і переймати досвід роботи», — зазначив Сергій Вовченко.