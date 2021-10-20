Цими днями в Україні розпочато програму Президента «Зелена країна». Про її особливості й перспективи на Сумщині читачам «Урядового кур’єра» розповідає начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор ЧИГРИНЕЦЬ.

— Вікторе Петровичу, зайве говорити про очевидну потребу цієї програми. Можете конкретизувати її цифрами й фактами?

— «Зелена країна» надзвичайно актуальна для України й зокрема Сумщини. Так, ліси вкривають лише 15,9% території за оптимального показника 20. І хоч на Сумщині він трохи вищий, усе-таки є куди і до чого рости. Насамперед це стосується озеленення об’єктів соціальної сфери — шкіл, лікарень, дитячих садків, спортивних закладів.

Наприклад, на Сумщині 400 шкіл. Якби біля кожної з них посадити бодай по 10 дерев, то вже було б 4 тисячі. Це ж справжня зелена оаза! А в Україні шкіл 14 тисяч. Перемножте на 10 і матимете величезний лісовий масив. Тож роботи вистачить усім: місцевим громадам, депутатам, меценатам, бізнесу.

— Щоб посадити нові ліси, потрібні і нові землі. Наскільки складно розв’язувати це питання?

— Поки що доволі складно, адже землі тепер перебувають переважно у власності територіальних громад, але вже розпочався процес передачі площ, не придатних для ведення сільського господарства. Перші ділянки передано в Лебединському, Роменському лісгоспах — загалом готують документи на 1146 гектарів. На таких масивах найближчим часом розпочнуть садити дерева у Лебединському, Краснопільському, Роменському лісгоспах.

— А чи вистачить садивного матеріалу?

— Треба, щоб вистачило, до того ж він потрібен високоякісний. Для цього збільшуємо відповідні потужності. Раніше у теплицях та розсадниках вирощували близько 10 мільйонів стандартних сіянців головних лісоутворювальних порід — дуб, сосна звичайна, ялина, модрина. Нині значно активізували заготівлі лісового насіння, на основі чого збільшимо площі під сіянцями.

— Які саме породи буде представлено і в яких регіонах?

— Усе залежатиме від підсумків комплексного обстеження кожної конкретної земельної ділянки. Наприклад, на півночі Сумщини традиційно переважатиме сосна, на півдні — дуб і ялина. А загалом будуть одно- і дворічні сіянці таких порід: звичайні дуб, ясен і сосна, ялина європейська, клен гостролистий, клен-явір, ялиця біла, липа дрібнолиста та інші.

У багатьох місцях висаджуватимуть садові дерева — яблуні, груші, сливи, абрикоси тощо, які не тільки озеленюватимуть місцевість, а й даватимуть урожай смачних плодів.

— На календарі — середина жовтня і зеніт осені. Які попередні підсумки акції?

— Посаджено понад 126 тисяч дерев майже на 40 гектарах. Через сайт «Зелена країна» виявили бажання долучитися до загальнодержавної справи близько 70 осіб. З ними проведено індивідуальну роботу, враховано побажання. Загалом у заходах акції взяли участь 103 земляки — учнівська і студентська молодь, представники громадських організацій, органів влади, ЗМІ, депутати різних рівнів.

Окрім роботи на об’єктах соціальної сфери, ми проводили екскурсії лісогосподарськими підприємствами, тематичні уроки та конкурси малюнків у загальноосвітніх закладах, прибирали засмічені території. У Краснопільському та Свеському лісгоспах школярі збирали лісове насіння, а в Краснопільському та Лебединському цього року заліснюватимуть новоприйняті землі — там підготовлено відповідно 5,8 та 4,2 гектара.

— Як стати учасником акції?

— Для цього необхідно заповнити спеціальну форму реєстрації або звернутися за телефонами, вказаними на сайтах держлісгоспів і управління. Лісівники нададуть садивний матеріал і проведуть майстер-класи. Цьогорічна фішка — кожен охочий може посадити дерево самостійно і прикріпити своє фото в окремому розділі сайту «Зелена країна».

Якщо немає змоги самостійно садити дерева, лісівники зроблять це за вас безплатно. Для цього можна обрати відповідну область, зробити благодійний внесок — 50 гривень за дерево. Ці кошти одразу буде перераховано підопічному фонду «Таблеточки», який уже 10 років допомагає онкохворим дітям.

На офіційному сайті Сумського ОУЛМГ та сайтах держлісгоспів області, а також у соцмережах опубліковано контакти відповідальних осіб усіх 12 держпідприємств, що координують обласні управління. Ці люди організовують роботу із громадськістю на місцях. Цього року вона триватиме орієнтовно до 30 листопада залежно від погодних умов.

— За чиї кошти виконуватимуть програму?

— У Сумській області — тільки за кошти держлісгоспів. Лише цього року ми вклали у розвиток лісового господарства 280 мільйонів гривень, до бюджетів різних рівнів сплатили понад 400 мільйонів, а до кінця року буде не менш як 500. Маємо унікальну статистику: з кожного гектара лісових масивів сплачуємо до бюджетів понад 2 тисячі гривень. Тобто гроші є, зокрема на придбання сучасних машин і механізмів.

— Що можете розповісти про плани Державного лісового агентства в межах країни?

— Один з важливих аспектів роботи нині — максимальна увага південній частині країни, де особлива загроза перетворення на пустелю через швидкі кліматичні зміни. В Одеській та Херсонській областях у найближчі три роки планують посадити відповідно 90 та 65 мільйонів дерев. У Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській — 43, 57 та 45 мільйонів.

Масштабні задуми на Житомирщині, де в минулі роки внаслідок пожеж було знищено тисячі гектарів лісових насаджень. Саме на тамтешніх згарищах з’являться майже 18 мільйонів нових саджанців, а загалом упродовж трьох років — 117. Подібна проблема з вигоранням лісових насаджень на Луганщині, де на згарищах найближчим часом висадять 91 мільйон дерев, а загалом — 192 мільйони. Істотно позеленіють Карпати, які гостро потребують нових насаджень. За попередніми розрахунками, там з’являться 47 мільйонів дерев.

Тобто як нині дорожники зшивають Україну якісними і швидкими автотрасами й автобанами, так лісівники почали вишивати зелений килим країни, який через роки стане густим лісом і слугуватиме нашим нащадкам.

ДОСЬЄ «УК»

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ. Народився 6 січня 1957 р. в с. Підлісне Козелецького району Чернігівської області. 1979-го закінчив Українську сільськогосподарську академію (нині Національний університет біоресурсів і природокористування), тоді й розпочав трудову діяльність помічником лісничого Пакульського лісництва Чернігівського лісгоспу. Працював на різних посадах на Чернігівщині. З 2001-го очолює Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Депутат Сумської обласної ради трьох скликань. Заслужений працівник сільського господарства України. Кандидат сільськогосподарських наук. Повний кавалер ордена «За заслуги».

ОФІЦІЙНО

7 червня 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про деякі заходи щодо збереження і відтворення лісів», відповідно до якого розроблено програму «Зелена країна». Передбачено за найближчі три роки посадити в Україні мільярд дерев, а до 2031-го розширити площу лісів на мільйон гектарів. Основним драйвером виконання програми стане Державне лісове агентство, якому належать 73% лісів.

На Сумщині лісовий фонд становить 425 тисяч га, з яких за обласним управлінням лісового та мисливського господарства закріплено 63,2%. Лісистість області — 17,9 % з оптимальною 20. Тобто додатково потрібно створити нові ліси майже на 36 тисячах га.