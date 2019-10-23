У Березівській ОТГ на Сумщині дбають про якісне медичне обслуговування місцевих жителів

Хоч би коли приїхав до села Береза, що за кілька кілометрів від давнього Глухова, на якомусь з об’єктів неодмінно тривають будівельні роботи.

Ось і цього разу поблизу амбулаторії помітив новобудову, поряд з якою — будівельні матеріали. Одне слово, те, що вказує на близьке новосілля.

Голова Березівської ОТГ Надія Артеменко підтвердила: саме так, найближчим часом у селі розраховують відкрити сучасну амбулаторію, в якій селян прийматимуть 3—4 лікарі різного профілю. Проєкт реалізують на умовах співфінансування з державного і місцевого бюджетів, і його вартість перевищує 10 мільйонів гривень. А це свідчить, що, крім добротної будівлі, тут матимуть сучасне обладнання, зокрема комплекти для телевізійної медицини, яка надаватиме селянам якісні медичні послуги.

Розповідаючи про амбулаторну новобудову, Надія Михайлівна повідомила, що в межах проєкту громада вже одержала новенький спеціалізований автомобіль, що значно пожвавило роботу медиків. І водночас додало оптимізму селянам: про їхнє здоров’я тут турбуються передовсім, бо, як справедливо вважають, це найцінніше і найдорожче багатство громади.

Є кадри…

Березівський центр первинної медико-санітарної допомоги один із найкращих з-поміж об’єднаних територіальних громад Сумщини. І це не перебільшення чи комплімент на адресу тих, хто дбає про його повноцінну роботу. Адже впродовж трьох останніх років, відколи підрозділ введено в експлуатацію, в його розвиток вкладено значні кошти і з місцевого, і з державного бюджетів, а також меценатські та спонсорські.

За словами головного лікаря Юлії Воробйової, ремонти ведуть не точково, а фронтально, в усіх населених пунктах. Зокрема приведено в порядок приміщення амбулаторій у Березі, Слоуті, Шевченковому, ФАПу — в Обложках, в оновленій будівлі надає медичні послуги медична сестра села Іващенкове.

Медичний персонал працює у просторих відремонтованих кабінетах, де замінено вікна, двері. Тут тепло, чисто і комфортно не лише медикам, а й пацієнтам. Підведено воду, є санвузол, чого не було раніше. Розпочато ремонт приміщення, до якого переїде медичний працівник села Землянка.

Дбають і про те, в яких умовах живуть медики. Торік у Шевченковому за кошти сільського бюджету придбали будинок для лікаря-терапевта, яка разом із сім’єю прибула із Путивльського району. Декларації з нею уклали майже 2 тисячі жителів громади.

Із цьогорічного березня в Березі працює лаборантка вищої категорії: вона змінила не тільки місце роботи, а й проживання — із сім’єю переїхала до села.

У медичному центрі пацієнтів приймають два терапевти, сімейний лікар та педіатр, із часу утворення громади в усіх селах збережено посади фельдшерів і медичних сестер. Адміністративний персонал — головний лікар, головна медична сестра та спеціаліст економічної служби. Головний лікар не лише виконує адміністративні функції, а й надає медичну допомогу — з Юлією Воробйовою уклали декларації значна частина жителів громади.

Головна медична сестра живе у Березі. Окрім контролю за роботою середнього і молодшого медичного персоналу, надає первинну медичну допомогу землякам за призначенням лікаря.

Для кожного лікаря обладнано робоче місце з комп’ютером, підключеним до інтернету, принтером, працюють в електронній медичній програмі, виписують електронні рецепти за програмою «Доступні ліки».

Загалом у Березівській ОТГ на варті здоров’я селян — понад 20 працівників.

…і до кадрів

Але житло житлом, а обладнання та оснащення — окрема турбота. Усі структурні підрозділи центру мають їх повний набір: кардіографи та інгалятори, електронні дитячі й підлогові ваги, вимірювачі артеріального тиску з фонендоскопом, холодильники тощо. Працюють фізіотерапевтичні та кабінети для проведення маніпуляцій. Для всіх лікарів амбулаторій придбано новий автотранспорт.

Про рівень технічного оснащення свідчить промовистий факт. У липні цього року до Березівської ОТГ приїжджали інженери Сумського регіонального науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, які проводили повірку, калібрування, атестацію медичного та лабораторного обладнання і відвідали всі структурні підрозділи центру.

Як сказала інженер Алла Курлова, яка атестувала лабораторну центрифугу, метрологи були приємно здивовані комфортними умовами, в яких працюють медики, надзвичайно широким набором сучасного обладнання в сільських амбулаторіях. Таке годі побачити в інших ОТГ і навіть окремих містах області, що додає ваги зробленому в Березі.

До слова, з початку роботи сільської лабораторії обстеження пройшли 1510 жителів громади.

Міжнародна допомога завжди доречна

Березівська громада не замикається у вузьких географічних межах, а постійно й активно шукає шляхи співпраці з міжнародними організаціями.

У Слоуті за кошти Програми розвитку ООН за пайової участі місцевих жителів відремонтовано амбулаторію та придбано сучасне медичне обладнання на 200 тисяч гривень.

А торік проєкт медичного центру переміг у конкурсі, оголошеному Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні. І це тоді, коли надійшло 700 заявок, а березівську підібрали серед семи найкращих. Загальна вартість проєкту — 198,7 тисячі гривень, за які для лабораторії села Береза придбали сучасні медичну центрифугу та біохімічний аналізатор.

Тобто вектори діяльності місцевої ОТГ різноманітні й конкретні. І саме завдяки цьому місцеві селяни впевнені: про їхнє здоров’я є кому потурбуватися.