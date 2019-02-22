Завдання реформи з децентралізації полягає в тому, щоб у 2020 році всі громадяни жили в об’єднаних територіальних громадах

Завдання реформи з децентралізації полягає в тому, щоб у 2020 році всі громадяни жили в об’єднаних територіальних громадах. Про це під час загальних зборів Асоціації об’єднаних територіальних громад заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, додавши, що на сьогодні в ОТГ проживає 68% населення країни. Ці люди живуть в умовах якісної системи самоврядування і нових можливостей децентралізації. Решта 32% поки що не мають доступу до цього. Але ситуація неодмінно зміниться найближчим часом.

Адже уряд був і залишається відданим фундаментальній ідеї реформи місцевого самоврядування, а саме: створенню спроможних громад, отже нових можливостей розвитку і регіонів, і країни загалом.

Прем’єр нагадав, що ідею децентралізації, зміни системи управління на місцях він оприлюднював ще з 2006 року. Проте чинна тоді вертикаль влади була не здатною не лише впровадити, а й сприйняти всі напрацювання. «І це звідти розвалені медицина, освітянська інфраструктура, дороги. І невдоволення людей, — сказав Володимир Гройсман. — Зміна ж системи, яку почали у 2014 році, дала нові можливості».

Перший етап децентралізації — створення громад — Україна пройшла. Тепер потрібен наступний етап, який забезпечить незворотність і непохитність реформи, доступ до нових можливостей для 100% населення.

«І це завдання маємо вирішити не через 10 років, а у 2020-му, — наполягає глава уряду. — Нам потрібно зробити все, щоб у Конституції закріпити повсюдність самоврядування, чітко визначити розподіл повноважень за принципом субсидіарності, гарантії фінансового забезпечення. Нам потрібен новий закон про службу в органах місцевого самоврядування, краща координація влади на місцях. У нас є план, який до 2020 року треба виконати. І тоді, після проведення місцевих виборів, отримаємо нову систему, яку буде захищено Конституцією. Вона матиме нову спроможну територіальну основу, де буде визначено гарантії фінансового забезпечення, ефективно вибудуваний державний контроль. Серед завдань — розвиток місцевої демократії. Без того, щоб повсякчас звіряти свій годинник з думкою людей, ми нікуди не зрушимо. Мільярди, які сконцентровано в місцевих бюджетах, слід ефективно використати».

Прем’єр-міністр наголосив, що згуртованість громад навколо продовження реформи на часі. «Ми віддані ідеї створення спроможних громад, отже, нових можливостей розвитку. Навіщо ми робимо децентралізацію? Для нової якості послуг і життя громадян, — зазначив Володимир Гройсман. — Хочу, щоб ми створили нову якість освіти, медицини, інфраструктури та економіки. Основа ефективного досягнення мети — це ефективне місцеве самоврядування».

Очільник уряду зазначив, що центри надання адміністративних послуг, побудовані за принципом «прозорих офісів», і запровадження електронних послуг на Урядовому порталі сприяють ліквідації цифрової дискримінації у громадах і спрощують життя українців. Адже туди перенесено більшість послуг, зокрема соціальних. А на сайті Кабміну вже зараз доступно 118 електронних послуг, ще 50 планують започаткувати цього року. Люди, на переконання Прем’єра, не повинні оббивати пороги кабінетів чиновників. Усе має бути просто і прозоро.