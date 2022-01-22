Конверти із творами мистецтва — гарна презентація України та її талантів. Неодноразово Укрпошта використовувала для них роботи килимаря з Решетилівки Полтавської області Євгена Пилюгіна. І ось нові його композиції у жанрі кольорових витинанок, які можна було побачити на Різдвяній виставці в Полтаві, вразили глядачів, а представники Полтавського обласного відділення Українського фонду культури імені Бориса Олійника спільно з Полтавською дирекцією АТ «Укрпошта» вийшли з ініціативою прикрасити ними марковані конверти. Про це «Урядовому кур’єру» розповів голова відділення фонду, заступник директора з культурно-освітньої роботи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Гліб Кудряшов.

Пливе щука з Кременчука

Презентація нових робіт члена національних спілок майстрів народного мистецтва та художників України відбулась у відділі мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського в межах традиційної Різдвяної виставки. Головні персонажі Пилюгінської експозиції — язичницький бог скотарства, володар підземного світу, що відповідає за вчинки людей і всього живого, Велес, таємничий Хуха, який «може відморозити ніс і вуха», бородатий Віхоло з мітлою. «Він хоч на вигляд і страшний, насправді добрий. Бачите, пригорнув до себе зайчика, який піймав сніжинку», — розкриває творчі задуми автор робіт.

За словами Євгена Пилюгіна, ці казково-міфічно-гумористичні твори він адресує дітям, а ідея їх створити з’явилася після прочитання оповідання Панаса Мирного «Морозенко». Тільки там хлопчик, який пішов у ліс по ялинку, загинув, і загинула його мама. А роботи майстра — навпаки, ніби обереги дитинства. Через них він підказує дітям, що треба слухатися старших, тому що у світі довкола існує багато такого, що може спричинити нещастя. Наприклад Хуха, Віхоло або зображені на одній з його композицій оси й шершні. Неслухняних дітей небезпека може підстерігати і в глибоких місцях на річці — про це композиція «Пливе щука з Кременчука».

Проте окремі композиції зовсім не казкові, а розраховані на вдумливу аудиторію. Зокрема «Україна-2022». Це політичний плакат, у центрі якого серед широкого поля — лялька-мотанка, себто наша країна. Навколо розкидані наші одвічні цінності — куманець, писанки, намисто, вінок. Лялька хилиться, втрачає рівновагу, а з боків її скубуть ворони-вороги.

Є в експозиції твори на житейсько-філософські теми, наприклад: «В саду гуляла, квіти збирала», «Сватай мене, Семене», «Не пара», «Цапи», «На світло», «Заплуталися». Тому добре було б, якби знайомство дітей з експозицією відбувалося у присутності автора і в його інтерпретації. Пан Євген із цим погоджується. Він сказав, що планує проводити в бібліотеці майстер-класи, на яких ділитиметься з дітьми технологічними секретами виготовлення робіт.

Творячи, він застосовує витинанки. Ця техніка близька і зрозуміла дітям. Сказав, що пропонує їм не класичний живопис чи класичну графіку, а вирізування з паперу, аплікації, витинанки, колаж. Щоб роботи були неповторними, експериментує з кольорами, має у творчому арсеналі 200 відтінків кольорового паперу. Деякі композиції, наприклад «Сватай мене, Семене», зроблено в техніці графічної карикатури.

Прообраз майбутньої виставки Прообраз майбутньої виставки

Присутнім на презентації нові роботи Євгена Пилюгіна дуже сподобалися. Заслужений працівник культури України Валентина Вождаєнко принагідно відзначила його талант проводити захопливі майстер-класи, від яких, за її словами, не можна відтягнути не те що дітей, а й дорослих. Іноземців це теж цікавить, як це не раз бувало на виставках і фестивалях за кордоном, де вони разом побували на запрошення організаторів.

Авторка використаної в композиції «Україна-2022» ляльки-мотанки заслужений майстер народної творчості України Наталя Свиридюк відзначила новаторство творів Євгена Пилюгіна, його виконавську майстерність.

«У цих нових роботах мене вразило унікальне поєднання багатьох видів мистецтва. Тут і декоративний розпис, і витинанка, і її підвид вириванка, і вирізування, і колаж. Майстер на основі традиційних видів народного мистецтва створює абсолютно нове мистецьке явище», — зазначила Наталя Свиридюк.

Чудовими твори Євгена Пилюгіна назвала учасниця виставки викладачка Полтавської художньої школи Лідія Орел. А заслужений майстер народної творчості України художниця обласної філармонії Тетяна Ваценко зауважила, що в його багатогранній творчості з’явився новий напрям: «Пана Євгена знаю давно й звикла до трохи іншої творчої подачі його робіт. Він спеціалізується на килимарстві, малюванні. А ці роботи настільки неймовірні за колористикою, композиціями, глибинним змістом, що їх можна розглядати дуже довго. Я теж працюю з папером, виготовляю багатошарові кольорові витинанки. Тут побачила нові для себе варіанти співвідношення кольорів, які обов’язково використаю».

Спеціально для «Урядового кур’єра» Євген Пилюгін розповів, як шукає теми для нових композицій: «Їх мені підказує саме життя. Наприклад, позавчора йду й бачу: стоїть моя сусідка в кошлатій, схожій на вовчу, шубі. Її обступили собаки і гавкають на неї. Вона каже: я ж їх годую щодня, а вони мене прийняли за вовка. Уже тема. У нашому селі гармоніст ходив до дівчини через поле. Вертався від неї на Різдво, вовки обступили. Так він заліз на скирту і до ранку грав вовкам на гармошці. І вони відступилися».

На цей час у новій експозиції Євгена Пилюгіна 15 творів, але він планує збільшити її вдвічі. Кожну композицію створював у середньому п’ять днів, експозицію — з перервами три місяці. Повну її версію можна буде побачити 17 серпня цього року в Полтавській галереї мистецтв. Крім цих робіт, там можна буде помилуватися витонченими гобеленами його дочки Ольги. Зображення одного з них, виконаного у техніці ручного ткацтва з вовни, Укрпошта вже надрукувала на мільйоні конвертів.

Нинішня експозиція — прообраз майбутньої великої виставки, в якій буде представлено талановиті роботи всіх членів знаної мистецької родини, помандрує бібліотеками Полтави.

ДОСЬЄ «УК»

Євген ПИЛЮГІН. Народився 7 серпня 1947 року в селі Замостя Чернігівського району Запорізької області. Закінчив Московське художнє училище, спеціальність «художник з килимарства», Львівський поліграфічний інститут за фахом «художник-графік».

Після служби на флоті понад 30 років працював викладачем, заступником директора Решетилівського художнього училища. Член Національної спілки художників України, голова Полтавського обласного осередку майстрів народного мистецтва України. За останні кілька років разом зі спілчанами організував понад 100 художніх виставок.