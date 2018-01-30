Минулої суботи українська письменниця Оксана Забужко і медик-волонтер Яна Зінкевич отримали нагороду священномученика Омеляна Ковча за життєвий приклад жертовності і гуманізму та задля порозуміння між народами. Церемонія відбулася в греко-католицькому соборі Святої Софії в Римі. Також нагороду отримали німецький філантроп Бригіта Вебер, яка останні 20 років присвячує допомозі українським дітям та інвалідам, американський історик Тімоті Девід Снайдер «за те, що відкриває світові правду про українську історію», і польський дипломат Ян Томбінський «за вірну працю задля утвердження демократії в Україні та Європі», повідомляє Радіо Свобода.

А в неділю в базиліці Святої Софії, храмі Української греко-католицької церкви, понтифік помолився за закінчення війни в Україні. Виступаючи перед вірянами, Папа Франциск наголосив, що розуміє їхній біль за Батьківщину, яка потерпає від війни й економічних труднощів, і закликав не втрачати надії.

Папа також помолився у храмі перед гробницею єпископа Стефана Чміля, який служив місіонером в Аргентині і взяв тоді 12-річного Хорхе Маріо Берґольйо, майбутнього папу Франциска, вівтарним служкою до церкви в Буенос-Айресі — там, як і в Римі, є численна українська громада. За словами Папи, від єпископа-українця він дізнався про красу української церковної літургії й навіть почав вчити українську абетку.

У зверненні Папа згадав також видатних діячів Української греко-католицької церкви: кардинала Йосифа Сліпого, який збудував базиліку Святої Софії у 1960-х роках (за радянських часів, коли УГКЦ була забороненою в Україні, храм був материнським для цієї церкви), і кардинала Любомира Гузара, «який був не тільки «отцем і главою» цієї церкви, а й провідником і старшим наставником для багатьох людей».

Він згадав про жінок — трудових мігранток. «Хочу висловити вдячність багатьом жінкам, які у ваших громадах є апостолами милосердя та віри. Ви цінний дар, бо якнайкраще засвідчуєте віру в Господа багатьом італійським сім’ям, коли через турботливу ненав’язливу присутність своїм служінням дбаєте про людей. Прошу вас розглядати свою виснажливу і не завжди вдячну працю не лише як роботу, а як місію: ви опора в житті багатьох людей похилого віку, ви сестри, які допомагають їм не почуватися самотніми. Я близький до вас серцем, молитвою, я з вами, коли звершую таїнство євхаристії. Там прошу Князя миру, щоб зброя замовкла», — зазначив святійший отець. Папа молиться, «щоб у серці кожного ніколи не згасала надія, а відновлювалася відвага йти вперед, відвага завжди починати знову».

Наприкінці зустрічі понтифік поділився з українцями сокровенним: біля свого ліжка він тримає іконку Богородиці, яку йому подарував блаженніший Святослав. Коли встає і лягає спати, Папа цілує подарований українцем образок Божої матері.

ДОВІДКА «УК»

Комітет з ушанування пам’яті Блаженного священномученика Омеляна Ковча було засновано у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Діяльність комітету здійснюється під патронатом глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука. Нагороди священномученика Омеляна Ковча, греко-католицького священика, який в часи Другої світової рятував євреїв, за що був ув’язнений і загинув у концтаборі Майданек, щорічно вручають за особистий життєвий приклад жертовності й гуманізму, героїчні вчинки у служінні людині та задля примирення і порозуміння між народами.