Як свідчить історія становлення управління Пенсійного фонду в Харківській області, колектив успішно справляється з непростими завданнями стабільного наповнення бюджету фонду, забезпеченням належного нарахування, своєчасного фінансування і виплати пенсій, погашення боргів, легалізації доходів працівників для забезпечення їхніх прав як застрахованих осіб.

За дев’ять місяців цього року надходження коштів, які адмініструє фонд, становили 153 мільйони гривень, або 117,2% планових цифр. Планове завдання з надходження власних коштів виконано на 105,2%. В області здійснюють комплекс заходів для зменшення боргів з надходжень до Пенсійного фонду України. Кількість платників, які мають борги зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зменшилась на 47, а загальну суму боргу скорочено на 1,5 мільйона гривень.

Безперечно, ці показники — красномовне свідчення результативності роботи працівників управління в нинішніх нелегких умовах пандемії коронавірусу. Але сьогоднішня наша розмова з першим заступником начальника головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Галиною БАЄВОЮ не про надходження, не про боротьбу з боржниками, не про внутрішні проблеми управління, а про створення в регіоні прозорих і комфортних умов обслуговування пенсіонерів, що визначено пріоритетним напрямом у роботі обласного управління пенсійного фонду.

— Галино Олександрівно, всі ми стали свідками й водночас учасниками кардинальних змін в організації процесу обслуговування людей у Пенсійному фонді, що пов’язано передовсім з упровадженням технологій електронного управління в соціальній сфері в територіальних органах фонду. Як це позначилося на роботі управління, і головне, якості обслуговування людей?

— В області, за останніми даними звітності, пенсії отримують 758 тисяч пенсіонерів, зокрема 42,2 тисячі військовослужбовців, які отримують пенсійне забезпечення, і ще кілька тисяч інших категорій, що отримують пенсію відповідно до законів про обов’язкове соціальне державне пенсійне страхування або інших законів. Суб’єкти Пенсійного фонду — не лише ті особи, які отримують пенсії, а й усі працівники, незалежно від форми працевлаштування, тобто всі платники єдиного соціального внеску. Одне слово, дві третини населення області — суб’єкти Пенсійного фонду, і вони звертаються до нас із приводу надання послуг. А весь спектр електронних послуг можна отримати, не виходячи з дому, зареєструвавшись на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Особа пенсійного віку, можливо, й не може зареєструватися на порталі Пенсійного фонду. Але ж молодь не те що може, а зобов’язана це зробити, щоб убезпечити себе в майбутньому від різних неприємних несподіванок. Роботодавець може невчасно сплатити за них внески до Пенсійного фонду, в реєстр застрахованих осіб інколи вкрадаються помилки. Усе це можна з’ясувати через особистий робочий кабінет на вебпорталі ПФУ і вчасно внести зміни. Усі, хто вже користується електрон-ними послугами порталу, змогли переконатися, що це найзручніше, комфортно і зовсім не складно.

Значно спростило оформлення пенсії створення електронних трудових книжок, що, згідно із законом, введено 10 червня цього року. Відомості про трудову діяльність може подавати до реєстру застрахованих осіб застрахована особа і роботодавець через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Насправді процес доволі простий: для цього потрібно увійти до особистого кабінету на вебпорталі фонду за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису). Якщо дані вносить роботодавець, — то за допомогою КЕП роботодавця. Потім заповнити анкету та прикріпити скановані копії паперової трудової книжки.

— Електронний підпис, звісно, необхідний, бо йдеться про персональні дані. Але як бути тим жителям сіл, де далеко не в кожного є комп’ютер та інтернет, та й не кожний пенсіонер володіє навичками поводження з комп’ютером, а що вже говорити про електронний підпис…

— Жителі сіл нині не так вже й далекі від комп’ютеризації. Але через вікові особливості, технічну неспроможність створити КЕП такі громадяни можуть звернутися до центру територіальної громади чи старостинського округу, де обов’язково є інтернет і фахівці, які допоможуть. На допомогу прийдуть і наші працівники на віддалених робочих місцях. До речі, маємо змогу створити стільки віддалених робочих місць, скільки визначить місцева влада, тобто територіальна громада. Ось, скажімо громади Васіщева, Манченків наполягали на створенні віддалених робочих місць, надали приміщення, техніку, яку використовують тільки наші працівники, за потреби забезпечують транспортом.

Ми надаємо послуги й тим, хто не може прийти, скажімо, до віддаленого робочого місця чи відвідати Пенсійний фонд через вік чи стан здоров’я. За поданою заявкою наші фахівці виїжджають на місце проживання такої особи і надають необхідну послугу. Цього року надано близько 3 тисяч таких послуг.

Днями головні спеціалісти з начальниками відділів обслуговування громадян Куп’янського, Лозівського, Первомайського та Харківського сервісних центрів провели виїзні прийоми для жителів територіальних громад, під час яких надали роз’яснення з перерахунків пенсій цього року, умов відновлення виплати пенсій ВПО та складнощів, які виникають під час оформлення документів, проведення виплат пенсій ВПО за місцем фактичного перебування, пенсійного віку та необхідного стажу для виходу на пенсію, виплати недо-отриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера та ін.

Одне слово, ніхто не залишається сам на сам із проблемами. Якщо в людини, наприклад, немає родичів чи близьких, котрі можуть від її імені звернутися до Пенсійного фонду з повідомленням про необхідність надати допомогу на місці, то в кожному населеному пункті є соціальні служби, які оформлюють відповідні заяви. У нас є цифрові захищені електронні пристрої, і за допомогою цієї техніки людині надають послугу, якої вона потребує.

— Із проведенням реформи з децентралізації влади центр соціального й економічного життя перенісся до територіальних громад. Наскільки тісно ви з ними співпрацюєте?

— У Харківській області утворено 20 сервісних центрів, 37 стаціонарних пунктів прийому громадян та створено віддалені робочі місця, де згідно з розробленими спільно з територіальними громадами графіками проводять прийом громадян за місцем проживання.

Наші сервісні центри працюють навіть попри карантинні умови щоденно без перерви на обід з 8 до 18 години. Перелік послуг — на стендах. Усі сервісні центри оснащено засобами аудіо- та відеофіксації для уникнення неприємних ситуацій.

Із 56 територіальних громад, які утворено в Харківській області, ми уклали графіки прийому громадян з 41 громадою, працює 54 віддалених робочих місць в цих об’єднаннях громадян. Ми ініціювали створення віддалених робочих місць в усіх громадах, направили відповідні листи з пропозиціями надання послуг за місцем проживання.

Однак не всі громади дали згоду на створення віддалених робочих місць, тому що, скажімо, в Чугуєві територіальна громада на своїй території має сучасний центр надання адміністративних послуг, діє наш сервісний центр і немає потреби створювати віддалені робочі місця. І в Харкові, Краснограді й деяких інших містах області.

ДОСЬЄ «УК»

Галина БАЄВА.Має вищу юридичну, економічну освіту, кваліфікацію магістра державного управління. Заслужений юрист України. Після закінчення Чернігівського юридичного технікуму 1981 року розпочала трудовий шлях у соціальній сфері з посади інспектора Хмельницького обласного відділу соціального забезпечення. Обіймала посади начальника відділу соціального забезпечення населення №1, начальника управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Московської районної ради м. Харкова.

Із січня 2003 року перейшла на роботу до органів Пенсійного фонду України: очолювала управління Пенсійного фонду в Фрунзенському районі м. Харкова та Індустріальне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Харкова, обіймала посаду заступника начальника головного управління — начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Із 21 липня 2021 року дотепер обіймає посаду першого заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.