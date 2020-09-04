Ринок праці Польщі потроху оживає, і для українських трудових мігрантів, які виїхали на батьківщину після введення карантинних заходів, є привабливі вакансії.

Як повідомляють польські ЗМІ та роботодавці, йдеться про харчову промисловість, логістику, деревообробку та виробництво побутової техніки. Саме в них є затребуваність потенційних працівників з України. Такі висновки зробили фахівці Аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Харчова промисловість та логістика у фарватері

Такі дослідження ґрунтувалися на фактичних соціологічних опитуваннях клієнтського сектору обраних компаній, а також інформації, яку надали галузеві бізнес-асоціації Польщі. Аналітики використовували й офіційні статистичні дані, які було взято у різних міністерств і відомств Польщі.

Згідно з аналітикою, для українських трудових мігрантів до кінця 2020 року збережуться вакансії в такому відсотковому співвідношенні: у харчовій промисловості — 38%, логістиці — 17%, деревообробці та меблевій промисловості — 15%, будівництві — 11%, виробництві побутової техніки — 10%, на сезонних сільськогосподарських роботах — 10%, у ресторанному бізнесі — 5%.

Як зазначають аналітики, харчова та переробна промисловість — лідери серед галузей Польщі, у якій роботодавці готові надати багато вакансій українським трудовим мігрантам. Цікаво, що протягом жорсткого та полегшеного етапів карантину виробництво деяких польських продуктів харчування зросло на 200%. Здебільшого це продукти з тривалим терміном зберігання, приміром, консерви, крупи та борошно. Рибні заводи, фабрики з виробництва курятини, підприємства з виготовлення солодощів Польщі потребують десятки тисяч робочих рук. І з настанням осені потреба зросте.

Щодо логістики. На думку фахівців, значна кількість вакансій у цій галузі пояснюється тим, що пандемія, спричинена COVID-19, змінила бажання покупців і чимало з них полонила торгівля онлайн. У Польщі багато супермаркетів і менших магазинів тепер активно залучають покупців придбавати товари через інтернет. Продовольчі мережі відкривають так звані дистрибуційні центри, а туди необхідні фахівці з логістики.

Меблі, техніка і будівництво не відстають

Для польських аналітиків стало великою несподіванкою, що на перші місця за затребуваністю робочих рук, зокрема й українських, вийшла меблева промисловість та деревообробна. Пояснюється це тим, що поляки стали активніше, ніж у докарантинний період, купувати меблі, проте дешевші, ніж раніше. Це зрозуміло, адже люди стали втрачати частину статків і заощаджувати. Фактично те саме можна сказати й про виробництво побутової техніки.

У Польщі в період карантину сформувався чималий відкладений попит у галузі виготовлення і продажу техніки. Тепер виробники навіть чекають на зростання виробництва цих товарів. Побутова техніка з Польщі останніми роками була орієнтованою на експорт і мала неабиякий попит у різних країнах Європи з вищим рівнем життя, ніж у самих поляків. Адже вони пропонували товари високої якості за прийнятною ціною.

Щодо будівельної галузі, то вона просіла менше, ніж інші, й зазнала менших втрат. У країну надходять іноземні інвестиції в різні об’єкти будівництва, тому й вакансій у цій галузі чимало.

Українці завжди любили працювати на польських будівельних об’єктах. З огляду на те, що тепер місцеві роботодавці цієї галузі пропонують значно вищі, ніж до карантину, зарплати (тоді чимало українців не мали бажання працювати у Польщі й шукали можливості потрапити на будоб’єкти в Німеччині), цей ринок стає дуже привабливим.

Повертається до життя й готельно-ресторанний бізнес, який, на відміну від будівельного, зазнав дуже великих втрат. Ситуація на цьому ринку поліпшилася з настанням літа. Самі поляки віддають перевагу подорожам усередині країни. А оскільки Польща — член ЄС і вільне пересування всередині Євросоюзу не заборонено, то й туристів з Німеччини, Франції та інших країн, які хочуть відпочити в Польщі, не меншає.

Польські туристські організації вже фактично підбили підсумок літнього сезону, і він виявився непоганим. Чимало туристів відпочиватимуть на курортах Балтійського моря і восени, їздитимуть різними містами, тому ресторани, кафе, кіоски з продажу напоїв та наїдків не простоюватимуть і надалі.