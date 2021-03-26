Принц Гаррі отримав постійну роботу в США. Він увійде в керівництво стартапу Кремнієвої долини, який займається кар’єрним вишколом. У нього не буде підлеглих, а якими будуть його графік роботи і зарплата, у компанії не розголошують. «Урядовий кур’єр» поцікавився, який досвід роботи принц Гаррі мав до цього.

Принц Гаррі став топменеджером і нині належить до керівного складу стартапу BetterUp. Він працюватиме у галузі психічного здоров’я. Передбачено, що герцог Сассекський прийматиме в компанії стратегічні рішення щодо її продуктів, займатиметься благодійними проєктами і публічно виступатиме на теми, пов’язані із психічним здоров’ям, повідомляє Wall Street Journal.

Глава компанії Алексі Робішо розповів виданню про майбутню роботу Гаррі небагато. Ішлося про те, що принц проводитиме деякий час у головному офісі в Сан-Франциско, коли це буде безпечно. «Це осмислена і змістовна роль», — поясний Робішо позицію в компанії, яку займе онук Єлизавети II.

Сам принц Гаррі у своєму блозі на сайті компанії написав, що життєва позиція Робішо йому близька.

«Мене привабила в BetterUp її місія розкривати потенціал людей — інноваційно, наполегливо, гідно», — поділився враженнями принц. Він додав, що у нього самого був досвід роботи з коучем компанії, який дав йому «цінну пораду і свіжу перспективу».

Які конкретно завдання виконуватиме принц на посаді, не уточнюють. За описом його посадових обов’язків можна зробити висновок, що він відвідуватиме заходи від імені компанії з виступами на тему психічного здоров’я.

2003-го 19-річним Гаррі закінчив Ітонський коледж. Під час навчання він показав себе як блискучий спортсмен, гравець у поло і регбі. Але 2016 року одна з його викладачок Сара Форсіт на слуханнях трудової комісії заявила, що юнак був «слабким студентом», а роботи з мистецтва йому допомагали робити викладачі. Щоправда, і Гаррі, і сам Ітонський коледж ці заяви заперечували.

Після школи принц на рік вирушив подорожувати. В Австралії працював на тваринницькій фермі, а в Африці, в Лесото, дбав про дітей-сиріт і став продюсером документального фільму «Забуте королівство». Повернувшись до Великої Британії, у травні 2005 року майбутній герцог Сассекський вступив на навчання в Королівську військову академію Сандхерст, яку закінчив за рік у званні молодшого лейтенанта Королівського кавалерійського полку.

Його армійська кар’єра тривала дев’ять років, до 2015-го. 2007-го принц Гаррі повинен був вирушити у складі діючих військ Великої Британії в Ірак. У відповідь на висловлені побоювання за його життя він говорив: «Не буде такого, щоб я пройшов Сандхерст, а потім сидів удома на дупі, доки мої хлопці б’ються за країну». Однак британський головнокомандувач генерал Річард Даннатт прийняв рішення не відправляти Гаррі в Ірак. Принц висловив розчарування, скориставшись допомогою прес­служби Кларенс-Гауса, резиденції принца Чарльза, і вирушив замість Іраку в Канаду на спільні канадсько-британські навчання.

2008 року в ЗМІ з’явилась інформація, що Гаррі приєднався до полку повітряного контролю британських ВПС у провінції Гільменд в Афганістані. Того самого року, повернувшись з Афганістану, принц вступив до льотної школи на курс управління військовими вертольотами. 2010-го він отримав з батькових рук, який теж пройшов цей курс, відзнаки пілота.

У квітні 2011 року Гаррі присвоїли звання капітана, і у червні стало відомо, що його можуть знову відрядити в Афганістан — цього разу як пілота військового вертольота «Апач». Він справді пробув там із вересня 2012-го по січень 2013 року і пізніше порівняв систему управління «Апача» з відеоіграми.

2014 року принц Гаррі почав служити у штабі армії. Тоді він започаткував проєкт «Ігри нескорених» — спортивні змагання військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби. 2015-го залишив службу в лавах збройних сил Великої Британії, проте продовжував роботу над «Іграми нескорених» і відвідував офіційні армійські заходи як почесний учасник.

Герцог Сассекський мав чимало церемоніальних королівських звань: генерал-капітана Королівського флоту, лейтенанта-командора Королівської морської піхоти, майора Британської армії й лідера ескадрильї Королівських військово-повітряних сил. У лютому 2021 року усіх цих звань він позбувся, оскільки відмовився від королівських повноважень.

Обов’язки члена королівської сім’ї, які передбачають відвідування різноманітних заходів і прийомів у ролі представника Букінгемського палацу і закордонні поїздки, принц Гаррі почав виконувати 2012 року. Тоді він вирушив у Беліз, на Багамські острови, Ямайку й у Бразилію.

Після цього, 2013-го, відвідав з офіційним візитом США й Австралію, 2014-го — Естонію й Італію. Географія його поїздок до одруження була багатою. Принц побував у Туреччині, Канаді, ПАР, Непалі. 2018 року онук Єлизавети II став послом у молодіжних справах Британської співдружності, президентом Королівського трасту співдружності, який допомагає дітям ув’язнених і сприяє соціалізації їх самих.

Він займався патронажем спортивних команд, благодійних проєктів і виступав на заходах із промовами, присвяченими психічному здоров’ю молоді. Наприклад, 2019 року він з’явився на заході WE Day, який організував канадський фонд We Charity. Тоді принц Гаррі говорив про важливість психічного здоров’я, зміни клімату і те, як важливо брати участь у житті суспільства.

Скандальне інтерв’ю

8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі і Меган Маркл дали після переїзду до США. Гаррі розповів, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння із приводу кольору шкіри їхньої майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування у британській пресі.

З 1 квітня 2020 принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської сім’ї. Вони втратили титули, переїхали у США, стали співпрацювати з Netflix і Spotify і досягли фінансової незалежності від королівської сім’ї. В інтерв’ю Опрі Вінфрі принц заявив, що це відбулося в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти із сином.

Після показу інтерв’ю майже половина британців визнала неприйнятними заяви, зроблені Гаррі й Меган. Daily Mail назвала інтерв’ю «безжальним ударом у самісіньке серце королівської сім’ї», телеведучий Пірс Морган заявив, що подружжя «зрадило королеву», а автор книжок про королівську сім’ю Пенні Джунор охарактеризувала одкровення Меган Маркл і принца Гаррі як зраду короні. Пізніше стало відомо, що Пірс Морган був змушений звільнитися.