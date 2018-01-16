КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 січня 2018 р.
№ 4-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти третій ранг державного службовця
ДЕГТЯРЕНКУ
Павлу Глібовичу
–
Голові Державного космічного агентства України
КИРИЛЮКУ
Олегу Васильовичу
–
заступникові Голови Державної служби геології та надр України
КОВПАШКО
Ірині Василівні
–
заступникові Голови правління Пенсійного фонду України
КУПРІЮ
Володимиру Олександровичу
–
першому заступникові Голови Національного агентства України з питань державної служби
НАСВІТУ
Олегу Іліодоровичу
–
першому заступникові Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження
ФЕЩЕНКУ
Володимиру Петровичу
–
заступникові Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження
ФОЩІЮ
Миколі Васильовичу
–
першому заступникові Голови Державної служби геології та надр України
ШУМЕЛЮКУ
Ігорю Івановичу
–
заступникові Голови Державної служби України
з питань праці
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН