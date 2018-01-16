КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 січня 2018 р.
№ 4-р
Київ

 

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти третій ранг державного службовця

ДЕГТЯРЕНКУ

Павлу Глібовичу

Голові Державного космічного агентства України

КИРИЛЮКУ

Олегу Васильовичу

заступникові Голови Державної служби геології та надр України

КОВПАШКО

Ірині Василівні

заступникові Голови правління Пенсійного фонду України

КУПРІЮ

Володимиру Олександровичу

першому заступникові Голови Національного агентства України з питань державної служби

НАСВІТУ

Олегу Іліодоровичу

першому заступникові Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження

ФЕЩЕНКУ

Володимиру Петровичу

заступникові Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження

ФОЩІЮ

Миколі Васильовичу

першому заступникові Голови Державної служби геології та надр України

ШУМЕЛЮКУ

Ігорю Івановичу

заступникові Голови Державної служби України

з питань праці  

 

Прем’єр-міністр України                           В. ГРОЙСМАН         