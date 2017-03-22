КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 березня 2017 р.
№ 180-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:

Присвоїти третій ранг державного службовця

ВЕРНЕРУ  Ігорю Євгенійовичу — Голові Державної служби статистики України

ІЩЕНКУ Андрію Валерійовичу — першому заступникові Голови Державної служби статистики України

ОВЧАРЕНКО Ірині Іванівні — Голові Державного агентства водних ресурсів України

ХОРЄВУ Михайлу Юрійовичу — першому заступникові Голови Державного агентства водних ресурсів України

Прем’єр-міністр України      В. ГРОЙСМАН

 