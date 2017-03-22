КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 березня 2017 р.
№ 180-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу»:
Присвоїти третій ранг державного службовця
ВЕРНЕРУ Ігорю Євгенійовичу — Голові Державної служби статистики України
ІЩЕНКУ Андрію Валерійовичу — першому заступникові Голови Державної служби статистики України
ОВЧАРЕНКО Ірині Іванівні — Голові Державного агентства водних ресурсів України
ХОРЄВУ Михайлу Юрійовичу — першому заступникові Голови Державного агентства водних ресурсів України
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН