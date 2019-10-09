А й справді, що можна зробити, коли народилася і вже викристалізувалася варта зусиль задумка, яка, без усіляких сумнівів, може дати неабияку суспільну користь, але її реалізація впирається, як це найчастіше буває, у брак фінансування? Скільки таких ідей, не впроваджених ноу-хау загубилося на узбіччі розвитку України!

На Харківщині шансом і фундаментом для їх втілення в життя став обласний конкурс мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», започаткований 2011 року за ініціативою голови Харківської обл­ради Сергія Чернова.

За ці роки завдяки проєкту ініціативні групи громад впровадили сотні своїх ідей у сферах енергозбереження, медицини, освіти, спорту, інклюзії, екології, житлово-комунального господарства тощо. Там, де вони були найактивнішими й мали істотну підтримку місцевої влади, нині відбулися разючі якісні зміни.

Чугуївська міська громада вже кілька років поспіль один з лідерів за кількістю перемог у конкурсі «Разом у майбутнє», що свідчить не лише про їхній потенціал, активне прагнення зробити своє місто ще кращим і комфортнішим, а й про постійні зусилля міськради у залученні інвестицій на розвиток інфраструктури.

«Чугуїв традиційно активно бере участь у конкурсі «Разом у майбутнє». Цього року для участі в конкурсі наші містяни подали 37 проєктних заявок. Це рекордна для області цифра. 15 із поданих заявок здобули перемогу, — каже голова Чугуївської міськради Галина Мінаєва. — Частину проєктів вже втілено, деякі перебувають у стадії реалізації. Конкурс не лише спонукає громаду до ініціативності, а й дає змогу залучити додаткові кошти для реалізації корисних для міста проєктів. Адже за умовами конкурсу фінансування мініпроєктів-переможців відбувається на таких умовах: 50% — кошти обласного бюджету, 45% — місцевого бюджету та 5% — внесок конкурсанта».

Очільниця міста розповіла, що завдяки обласному конкурсу до бюджету Чугуєва цьогоріч було залучено майже 4,7 мільйона гривень. Ще в серпні тут презентували роботу шести готових об’єктів, що стали переможцями конкурсу і суттєвою підмогою у розв’язанні деяких проблем міста.

Як розповіла Галина Мінаєва, парк територіального центру соціального обслуговування поповнився екотранспортом. Для підвищення якості обслуговування вразливих категорій населення та полегшення роботи соціальних працівників місто придбало п’ять електричних скутерів, в НВК №5 частину шкільного простору трансформовано у сучасну зону для гри, освіти та відпочинку, що відповідає стандартам Нової української школи, в ДНЗ №3 облаштовано сучасний спортивно-ігровий майданчик зі штучним покриттям, вісім амбулаторій Чугуївського міського центру первинної медико-санітарної допомоги отримали цифрові ЕКГ-комплекси «Телекард», які дають змогу проводити кваліфіковану електрокардіографічну діагностику на більш якісному рівні та оперативно отримувати за необхідності консультації лікарів вторинної чи третинної ланки. І особливо корисним для батьків дітей з інвалідністю став контактний зоопарк для дітей з особливостями розвитку. Цей проєкт реалізовано на території комунального підприємства «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ШАНС», де провели благоустрій території, створили ігрову й зону відпочинку, обладнали спеціальні павільйони для надання реабілітаційної послуги «Тварина — терапевт».

«Цей контактний зоопарк просто дивовижний, — ділиться враженнями Олена Бутова, мама десятилітньої Кіри. — Ми вже відвідали п’ять занять і зрозуміли, що кращого центру реабілітації для дітей з особливими потребами, ніж у нас у Чугуєві, годі шукати. Адже побували і в Китаї, і ще в кількох містах України, де проводять реабілітацію дітей, проте очікуваного результату там не отримали. А в нашому контактному зоопарку Кірочка вже самостійно їздить верхи на поні без сідла».

Мама схвильовано і з вдячністю розповіла, що для роботи з такими дітьми, як її Кіра, в зоопарку залучають спеціально навчених тварин. У цьому разі це були поні. Спочатку її дочка ледь могла триматися в сідлі, поступово налагодився контакт із конячкою, виробилася рівновага, вміння триматися верхи. До зоопарку, за словами Олени, привозять спеціально підготовлених собак, контактуючи з якими діти отримують не лише морально-психологічну, а й фізичну реабілітацію.

Улітку в межах реалізації мініпроєкту «Сучасному суспільству — новітні технології» в центрі Чугуєва встановили три інформаційні кіоски, де жителі міста можуть ознайомитися з тарифами на житлово-комунальні послуги, адмінпослугами, графіком прийомних днів керівників установ та абонентних відділів, іншою корисною інформацією, яку постійно оновлюють.

А вже в середині вересня було відкрито ще шість об’єктів, на яких завершено реалізацію мініпроєктів-переможців. Їх ініціаторам представники Харківської обл­ради та Чугуївської міської ради вручили відповідні сертифікати. Це і плескальний басейн «Маленькі дельфінятка», і сучасний інтерактивний лазерний тир, створений на базі Чугуївської ЗОШ №1 Чугуївської міської ради, де діє міський навчальний центр допризовної підготовки, і облаштування в цій же школі єдиної смуги перешкод та плацу, і футбольний майданчик в одному з мікрорайонів, і єдиний міський розрахунковий центр.

Та чи не найбільше раділи бійці зеленого патруля, який дбає в місті про чистоту тротуарів, парків, скверів та прибирає сміття й опале листя, очищає взимку вулиці від снігу і снігових заметів. Для них завдяки перемозі в конкурсі мініпроєктів придбано п’ять моторолерів типу «мураха», а також садові мотоножиці, три мотокосилки, спецодяг.

Бюджет кожного мініпроєкту чугуївців становить близько 300 тисяч гривень, а його ініціаторам їх реалізація обійшлася приблизно в 15 тисяч гривень та ще плюс внесок своєю небайдужістю до життя міста, активністю і роботою.