Децентралізація — це реформа, яка триватиме, бо її стратегічна мета — розвиток, зміцнення і зростання громад. Перші підсумки цієї реформи суспільство вже відчуло. Адже неможливо не помітити освітлення вулиць, дитячі садки, школи, амбулаторії й ще багато чого, що змінює й зовнішній вигляд наших міст і сіл, і життя людей. Про це Президент Петро Порошенко говорив під час засідання ради регіонального розвитку Львівської області, повідомляє департамент прес-служби АП.

Глава держави зазначив, що завдяки цій реформі громади отримали не лише більше повноважень, а й кошти. «Уперше за всю історію України у зведеному бюджеті частка місцевих бюджетів, враховуючи субсидії та субвенції, вже становить понад 51%, а державного — менш як 49%. Дуже важливо, що наближено владу й громадянина. Спрямовуються кошти в соціальну інфраструктуру. Зокрема на Львівщині за чотири роки вкладено понад 6,5 мільярда гривень. Це понад тисяча об’єктів, серед них 14 шкіл, 23 дошкільні навчальні заклади, 26 інклюзивно-ресурсних центрів. В області буде 43 нові медичні амбулаторії із сучасними автомобілями і обладнанням, де впроваджуватимуть проект телемедицини», — уточнив Президент.

Дорогу сильній молоді

«Децентралізація визначила новий регіональний ландшафт України. Його ознаки — повноважні громади, активні громадяни, відповідальний бізнес. Децентралізація прищепила місцевому самоврядуванню в країні молоді сильні паростки. Вони проростають, зміцнюючи самоврядну гілку, поліпшуючи життя людей за рахунок нових доріг, спортивних майданчиків, енергоефективних проектів, нових умов для підприємництва. Зокрема, є ідея запровадити податок на виведення капіталу: те, що ти вклав в Україну, — без податків, а за те, що виводиш (хоч як би це називалося — роялті чи дивіденди) з України, — заплати. Це буде потужним стимулом інвестування, створення робочих місць», — наголосив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що розвитку територій мають сприяти й державні інвестиції, і подякував першому віце-прем’єр-міністрові — міністрові економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву та віце-прем’єр-міністрові — міністрові регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієві Зубку за прозорий механізм функціонування державних дотацій і Фонду регіонального розвитку, що нині дає змогу забезпечити пріоритетний розвиток територій.

«За кілька років створено інфраструктуру, яка дає змогу робити потужний соціально-економічний старт. Саме старт, бо планка завдань значно вища, ніж просто звести десяток-другий об’єктів. Мета децентралізації — активізувати на мапі України нові точки зростання. Довести до рівня економічного вибуху, розкріпачити ініціативних людей, спрямувати синергію об’єднаних громад на стратегічний розвиток. І так рухати країну вперед», — акцентував глава держави, зауваживши, що йдеться про розвиток не лише міст-мільйонників.

Обирають громади

Одним із головних викликів Президент назвав еміграцію молоді, кваліфікованих кадрів з України. «Ця проблема загрожує майбутньому країни. Тому маємо створити на рівні місцевих громад сильне соціально-економічне поле з конкурентними зарплатами, сприятливим соціумом, новою якістю медичних, навчальних послуг. Вкрай важливо залучати молодь і активні спільноти до реалізації цих системних змін. Державні інвестиції — це перший крок до відновлення економічної активності. Це гарантії того, що держава забезпечить розвиток і рух уперед. А далі справа за приватними інвесторами. Чимало їх уже впроваджують унікальні проекти на рівні об’єднаних територіальних громад», — зауважив Петро Порошенко.

Глава держави повідомив, що сформовано плани перспективного розвитку на 2019—2021 роки і в кожному регіоні вже визначено стратегічні інфраструктурні проекти, які формують нову якість життя. «Кожен із запропонованих проектів підтримала громада. Враховано інтереси дітей, молоді, людей з обмеженими можливостями і головне — знайдено захищені механізми фінансування. Кожен підтверджений проект гарантовано отримає часткове або повне бюджетне фінансування.

Децентралізація щороку додаватиме громадам грошей. Важливо, що багато лідерів об’єднаних територіальних громад нарешті повірили в те, що саме від них залежать зміни в житті їхніх громад. Основна мета економічного зростання — щоб його відчув кожен на власній кишені: пенсіонер із Жовкви чи шахтар із Червонограда. Завдання — перетворити Україну на велику країну вільних, заможних і щасливих людей. Успіх децентралізації яскраво доводить: це вийде», — резюмував Президент.