До 24 лютого 2022-го Анастасія Лосінець 32 роки працювала кухарем комбінату громадського харчування Володимирецької райспоживспілки на Рівненщині. Здавалося б, більш мирної професії просто не буває.

Ця жінка не вагаючись поставила Україну вище від особистих турбот і клопотів. Фото надав автор

 

«А вже на початку березня дівчата мені кажуть: «Наша Настя пішла в тероборону, тепер готує для хлопців», — розповідає директор комбінату Марія Сиротюк.

Спочатку 104 бригада територіальної оборони, до складу якої увійшла старший кухар Анастасія Лосінець (така її посада), базувалася неподалік рідного Володимирця: Хиночі, Кривиця, Стара Рафалівка. Там у польових умовах щодня готувала по 300—350 порцій сніданків, обідів та вечер. Згодом бригаду перемістили на кордон з білоруссю. Досвідчений кухар упоралася без жодних проблем.

Але найглибший слід залишив у її свідомості Бахмут: саме там місяць тримала небо над Україною її рідна бригада. На жаль, чимало хлопців не повернулося до своїх рідних.

«Наша кухня базувалася в одному з підвалів, де стояли холодильні камери. Там ми й жили: грибок, сирість… Але хіба порівняти з тим пеклом, у якому були наші хлопці? Стіни горіли, плавився метал, а вони витримували. Кожен день  я починала з молитви за них і Україну. Усі вони стали мені найріднішими у світі синами та братами. Материнська молитва, кажуть, — надійний оберіг. А готували ми там і на 600 людей», — розповідає 53-річна пані Анастасія.

Невимовним болем увірвалася в її серце розтрощена школа в Костянтинівці: новісінькі книжки, яких, вочевидь, ще навіть не встигли розгорнути школярі, шматував вітер; усюди учнівські та вчительські речі. А на дошці напис: «23 лютого 2022-го». То був останній день навчання.

«Як побачила на власні очі, що ці варвари там наробили, переконалася: їх не можна пускати далі. Це ж не люди, розумієте? У нас тут, на Поліссі, рай, який ми створили власними руками. Тепер особливо це цінуєш», — розповідає Анастасія Лосінець в коротку хвилинку перепочинку. Нині вона разом із бригадою перебуває на Волині.

«Ми живемо в казковій хатині, наче в лісової Мавки. Недаремно ж Волинь — мала батьківщина Лесі Українки. Маємо спальники, топимо нашу чарівну піч і готуємо неперевершені домашні страви. Що, питаєте, їмо? Та в нас тут  справжній ресторан. Уранці гарячі бутерброди були з червоною рибою. Хлопці їх дуже люблять, то й замовляють. На обід ось готую фрикаделькову юшку та гречку з гуляшем і салатом; на вечерю буде картопляне пюре з горбушею. Учора нам її привезли, то ми засолили», — каже дзвінким голосом. 

Анастасія Лосінець — кухар-кондитер п’ятого розряду. На початку війни, каже, для 104 бригади тероборони готували хлопці — слюсар та зварник. Як могли і як виходило. А потрібен був професійний кухар. Щойно дізналася, одразу погодилася: «Хто ж готуватиме? Я самодостатня жінка, діти вже дорослі, дадуть собі раду, чоловік працює водієм швидкої допомоги». І жодного разу, каже, не пошкодувала про свій вибір.

Страви «від шефа», як називають Анастасію побратими, — для когось смак дитинства, для інших — згадка про мирне життя. А коли ж іще помріяти про наше майбутнє, як не за смачним обідом чи вечерею? Ось і мріють, а великі мрії неодмінно здійснюються.

На День матері кожен з наших відважних бійців згадає свою маму: зателефонує, щоб привітати й бодай на хвилинку почути її голос. Той, який разом із щирою молитвою тримає нас на рідній землі й надихає на перемогу. Тож ми здобудемо її  з такими матерями, як Анастасія Лосінець. Адже вона не вагаючись поставила Україну вище від особистих турбот і клопотів. Звісно, в тилу їх у неї вистачало, як і в кожної з нас. Вона має двох дорослих дітей — сина й доньку. У донечки двоє діток, її онуків. Бачилася з ними на Великдень — відпустили на день дорогою на Волинь.

Мати так і сказала: «Повернуся тоді, коли виженемо ворога з усіх наших територій разом із Кримом. Отоді й поїдемо з вами на українське море». Бо контракт Анастасія Лосінець підписала до завершення війни. 