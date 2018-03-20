Він тримає у руках м’яч і направду ним тішиться. Поруч із ним — той, завдяки кому хлопчина може радіти подарунку. І навіть не хочеться думати про те «якби», що могло б трапитися однієї лютневої днини. Але, на щастя, ангел-охоронець меншого Максима зробив так, що поряд опинився його старший тезко.
Звичайний зимовий день. У Ковелі на водосховищі рибалив 15-річний юнак Максим Павлович. Побачивши поблизу 8-річного хлопчика, зробив тому зауваження: мовляв, не ходи там, бо шубовснеш у воду. А за якийсь час йому здалося, ніби хтось гукає. Навіть добре не розчув одразу. Та коли крик повторився, роззирнувся і кинувся на поміч — в ополонці неподалік борсалася дитина.
Максим діяв професійно: підповз до хлопчини, скомандував схопитися за сокиру, якою сам рубав лід, і витягнув на кригу. Потім обоє відповзли від небезпеки й дісталися берега. Далі рятівник зняв із дитини верхній одяг, закутав у свій і завів додому, передавши в руки бабусі. Вона й розповіла про героїчний вчинок підлітка.
Начальник управління ДСНС у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук вручив Максимові Павловичу медаль «За мужність та героїзм» і подарував вудку. А врятованому Максимові Покрові презентував м’яч — щоб бавився якнайдалі від води.
«Випадки порятунку людей пересічними громадянами ніколи не залишаються поза увагою професійних рятувальників. Максим Павлович діяв правильно і сміливо. Сподіваюся, в майбутньому юний рятівник поповнить лави пожежно-рятувальної служби, — наголосив Володимир Грушовінчук. Він уточнив, що Волинь номінуватиме юнака на премію «Герой-рятівник року».