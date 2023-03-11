Днями її представив проєкт «Геройкар» під час пресконференції в Київській міській державній адміністрації. У заході взяли участь ветерани добровольчого батальйону «Азов», представники організації «Жінки зі сталі» та амбасадори проєкту.

Обговорюючи забезпечення Збройних сил автомобілями, експерти наголосили на важливості постійного поповнення колісним транспортом військових та дійшли висновку, що створення централізованої системи постачання та обслуговування машин у розрізі приватно-державного партнерства — найефективніший варіант розв’язання завдання.

«За минулий рік для потреб ЗСУ в Україну було ввезено понад 60 тисяч автомобілів. Середній термін служби колісного транспорту на війні 2—9 тижнів. Відправляти машини на фронт необхідно постійно. Це запорука нашої перемоги. Але мало доставити машину військовим. Її ще потрібно своєчасно обслуговувати, ремонтувати.

Слід перевіряти потреби ВЧ у цих машинах. У старі часи козаки мали коней, тепер ці коні стали сталевими, як і наші козаки, які борються за свою свободу», — зазначив Олег Петренко, ветеран добровольчого батальйону «Азов», координатор благодійного фонду Support AZOV.

«Ми створили єдину національну платформу постачання машин для ЗСУ. У її межах збираємо заявки на колісний транспорт, верифікуємо їх у ЗСУ, закуповуємо саме ті машини, які потрібні на фронті, доводимо їх до необхідного технічного стану, доставляємо в ЗСУ та проводимо експлуатаційне обслуговування спільно з партнерами. Головне завдання — щоб весь процес був максимально прозорим та ефективним з користю для наших військових», — зазначив керівник проєкту «Геройкар» Олександр Пугач.

«Геройкар» уже налагодив постачання машин зі США, Європи та Кореї й може забезпечити ЗСУ будь-яким транспортом, але нині найбільша потреба в пікапах. Тому постачають Ford F-250 та Ford F-350. Це дуже потужні рамні машини з шестилітровим дизельним двигуном. На такий пікап можна встановити будь-який ПЗРК чи кулемет. Вантажопідіймальність кузова першої моделі — 1,5—1,8 тонни, другої — до 2,5 тонни.

«Деякі машини, які ми передали на передову, вже обладнали повноцінними зенітними установками, які важать 2,2 тонни. Машина чудово працює і виконує завдання», — не без гордощів діляться здобутками в «Геройкарі».

У межах платформи будь-який військовий чи цивільний може подати заявку на автомобіль. Далі заявку буде верифіковано в ЗСУ та розпочнуть процес збирання коштів. Протягом 30 днів після закінчення машина буде на фронті. Проєкт бере на себе експлуатаційне обслуговування машин — ремонт і технічний огляд. У кожній машині на панелі приладів є табличка з номером телефону, за яким можна звернутися щодо всіх технічних питань.

«Геройкар» вже постачив 19 машин у межах проєкту «Вартові неба» — мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які з кулеметами та ПЗРК полюють на дрони та ракети, захищаючи небо в центральній частині України та Києві. Три автомобілі працюють на сході України. Ще десять — у дорозі. Також поставили чотири буси Volkswagen T4 для вантажних перевезень. Нині триває постачання машин для різних бригад полку «Азов» та у військові частини на передовій.

«Я дружина та сестра оборонців. Маю трьох братів: у полоні, на небі й на кордоні. Знаю, що машини на передовій — це витратний матеріал, життєво необхідний нашим захисникам. Тому звертаюся до всіх із проханням допомогти придбати для 93 бригади «Холодний Яр», яка перебуває в самому пеклі, пікапи. Вони захищатимуть Бахмут. Воїнам потрібно залишатися мобільними та високоефективними в боротьбі з ворогом», — звернулася до організаторів представниця організації «Жінки зі сталі» Софія Черепанова.

Цю заявку разом з іншими вже розміщено на платформі «Геройкар».

Для підтримки наших військових «Геройкар» розпочав масштабну промоакцію: автомобілі, які незабаром вирушать на фронт, разом з машинами, що вже пройшли війну, можна побачити біля КМДА та у п’яти торговельних центрах Києва. Біля них можна зустріти азовців, які розкажуть про потребу військових у колісному транспорті. А за пожертву на машини для військових можна отримати унікальний стікер-пак. Тож долучаймося! Разом шлях до перемоги буде коротшим.