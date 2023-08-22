В області пошкоджено 5,5 тисячі об’єктів критичної інфраструктури, з яких понад 2 тисячі відновлено. Але ворог щодня продовжує обстріли

Нещодавно начальник Сумської ОВА Володимир Артюх та голова правління ПрАТ «НЕК Укренерго» Володимир Кудрицький під час робочої зустрічі за участі керівників районних військових адміністрацій, енергетичних підприємств, голів громад проаналізували ситуацію в енергетичному комплексі області. Акцентували на пошкоджених ворогом об’єктах, зокрема електромережах у прикордонних зонах, де ремонт і відновлення проблематичні.

Залишаються без електрики

А загальна ситуація така. Авіація окупантів завдала нищівних ударів по об’єктах ще торік в лютому — березні й руйнувала електромережі в подальші місяці. Обстріли тривають і нині. Пошкоджено понад 900 об’єктів, окремі з них — кілька разів після ремонтів. У 20-кілометровій прикордонній зоні багато населених пунктів, у яких сотні селян залишаються без електрики.

За словами очільника області, це потребує особливого алгоритму роботи, напрацювання варіантів дій у разі екстрених ситуацій, адже ворог продовжує свої чорні справи. Учасники зустрічі означили можливі сценарії проходження опалювального сезону: забезпечення водопостачальних підприємств генераторами, облаштування укриттів, зокрема модульних.

Офіційна статистика констатує: на території Сумщини загалом пошкоджено майже 5,5 тисячі об’єктів, з яких понад 2 тисячі відновлено. Однак цифри змінюються, адже ворог щодня обстрілює область і насамперед прикордонні громади, руйнуючи лікарні, школи, дитсадки, клуби, житлові будинки тощо.

Якщо торік на відновлення з державного бюджету було передбачено понад 300 мільйонів гривень, то цього року видатки учетверо перевищуватимуть торішні. Наразі надійшли 480 мільйонів, які використають насамперед на підготовку до зими.

Як повідомила на брифінгу заступник начальника Сумської ОВА Марія Зонова, левову частку коштів — 200 мільйонів гривень — спрямують на початок будівництва перемички між двома основними постачальниками тепла обласного центру — ТОВ «Сумитеплоенерго» та «Котельня північного промислового вузла». Заплановано, що підрядна організація, з якою укладено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції теплових мереж для взаємного резервування теплових джерел, надасть відповідні документи до кінця серпня.

Однак в цьому питанні вже є складнощі, пов’язані із судовим позовом. Справа на контролі й неодмінно матиме продовження.

А ось в Охтирці документацію на реконструкцію котельні міської ТЕЦ із встановленням додаткових котлів теплової генерації поки що розробляють. На цей проєкт передбачено 150 мільйонів гривень з державного бюджету. У місті-герої успішно завершили реконструкцію тепломережі завдяки тісній співпраці міської ради з численними міжнародними фондами, які надали сучасну техніку. Ці роботи було передбачено інвестиційною програмою ТОВ «Брокенергія» на опалювальний період 2023—2024 років.

Тростянцю допомагають Нідерланди

Місто Тростянець, яке особливо постраждало від російської навали, неухильно оновлюється і відбудовується. Активно допомагають не тільки держава і численні партнери в Україні, а й закордонні благодійники і меценати. Нещодавно з робочим візитом тут побувала делегація представників голландського благодійного фонду Open Door Ukraine на чолі з його керівником Робертом Серрі, який у 1992—1996 роках був першим Послом Королівства Нідерландів в Україні.

За словами очільника місцевої громади Юрія Бови, завдяки співпраці з фондом вдалося реалізувати кілька важливих для громади проєктів: відбудувати в селі Станова фельдшерсько-акушерський пункт; минулої зими застосувати п’ять потужних генераторів на водозаборі, у школах, приміщенні міської ради, які працюватимуть і наступного опалювального сезону; устаткувати у Солдатському та Дерновому центри комплексного проживання переселенців меблями, холодильниками, прасками, електроплитами, іншою побутовою технікою за рахунок наданих голландцями майже 15 тисяч євро.

До слова, цими днями до центрів почали заселятися нові мешканці. З ініціативи Роберта Серрі полагоджено дах Солдатської школи, на що витрачено 45 тисяч євро благодійників.

Зустріч ствердила наміри голландських гостей і надалі підтримувати Тростянецьку громаду, щоб тамтешні жителі якомога швидше адаптувалися до нового життя.

У Тростянці недавно побував голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець. Він високо оцінив роботу місцевих лісівників, які за рік відбудували автотранспортний цех, адміністративні приміщення, закупили нову техніку, інвестують у сучасне обладнання тощо. Активно відбудовують зруйноване ворогом у Краснопільській та Лебединській філіях ДП «Ліси України».

Як повідомив минулого тижня департамент фінансів Сумської ОДА, на реалізацію чотирьох проєктів з відновлення Тростянецькій міській територіальній громаді з фонду ліквідації наслідків збройної агресії надано понад 663 мільйони гривень. Кошти використають на ремонт доріг, залізничного вокзалу та прилеглої території, площі 40-ї армії.

Як нещодавно повідомив начальник обласного управління містобудування та архітектури Володимир Биков, нині Сумщина — серед лідерів реалізації експериментального проєкту з відновлення населених пунктів Build back better, який стосується Тростянця. Тут підготували відповідну документальну базу на комплексну відбудову житлового фонду, енергетичних, інфраструктурних та інших об’єктів.

DREAM як важіль відбудови

Щоб відбудова і відновлення відбувалися чітко, прозоро, ефективно, запрацювала державна електронна екосистема Digital Restoration Ecosystem for Accounable Management (DREAM), в якій прокладено єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів. Це стосується насамперед громад, які можуть презентувати їх міжнародним партнерам, щоб залучити фінансові ресурси і контролювати перебіг будівництва. Як повідомив перший заступник начальника Сумської ОВА Тарас Савченко, до цієї системи вже внесено понад 170 проєктів від громад Сумщини. І є всі підстави вважати, що їхня кількість зростатиме. Тож з’явився ще один істотний важіль, який систематизує і прискорить відбудовчі процеси на Сумщині та в інших регіонах України, що найбільше постраждали від російської агресії.