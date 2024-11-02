Цього року тепло в будинках з’являється відповідно до індивідуального графіка кожної області. На це вплинув тепловий режим, а також кількість ремонтних та відновлювальних робіт. 1 листопада Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило оперативні дані в розрізі областей.

Зокрема, у Вінницькій області до опалення вже підключено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури. У Волинській опалювальний сезон вже розпочали у Луцьку, Ковелі, Володимирі та Нововолинській громаді. У роботу введено 775 котелень, теплопостачанням забезпечено понад 90% об’єктів соціальної сфери.

Із 16 жовтня в Дніпропетровській області розпочалося підключення до опалення закладів соціальної сфери.

На Донеччині опалювальний сезон у більшості громад розпочався 1 листопада. В роботу введено 10 котелень, які опалюють 35 житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

Розпочато опалювальний сезон і в Житомирській області. Наразі працює 99% котелень, до централізованого опалення підключено 98% житлових будинків.

На Запоріжжі завершено підготовку до опалювального сезону. Відремонтовано одну котельню та 4,9 км теплових мереж. Опалювальний період розпочався для об’єктів соціальної сфери.

Комунальники Івано-Франківщини завершили планові ремонтні роботи. Громади вже ухвалили рішення про початок опалювального сезону, проте частина з них почне подавати тепло після 1 листопада.

У Київському регіоні завершено типову підготовку об’єктів житлового фонду, водопровідно-каналізаційного та дорожньо-мостового господарства. Завершують реконструкцію трьох котелень в Ірпені. Проведено ремонти котелень, теплових мереж, водопровідних та каналізаційних мереж і станцій, очисних споруд. Створено запаси деревного палива та вугілля.

У Києві опалювальний сезон для житлового фонду розпочали 30 жовтня. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше істотне похолодання. Для повноцінного розгортання київської централізованої системи теплопостачання, однієї з найбільших у Європі, за технологією необхідно близько семи днів.

Попри те що Кіровоградщина повністю готова до опалювального сезону, він тут розпочнеться, якщо протягом трьох днів температура повітря опуститься нижче за +8 градусів на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

Опалювальний сезон стартував і в більшості місць тимчасового проживання та шелтерах, створених для ВПО Луганської області. З 1 листопада розпочалось забезпечення теплом таких місць у Харківській області та Києві. У всіх 37 координаційних центрах допомоги ВПО Луганщини створено умови для функціонування в режимі пунктів обігріву у разі відключення електропостачання чи погіршення погодних умов. Також наявні генератори, створено запаси води та харчів.

68 територіальних громад Львівської області ухвалили рішення про початок опалювального сезону. Більшість з них уже подають тепло в навчальні заклади та заклади охорони здоров’я.

На Миколаївщині відремонтували 22 котельні та майже 9 км тепломереж. Опалювальний сезон розпочнеться у першій декаді листопада через теплу погоду.

Одеська область повністю готова до опалювального сезону: підготовлено 1315 котелень та майже 2000 км тепломереж. Подача тепла розпочнеться з урахуванням кліматичних умов регіону.

Полтавщина теж готова до опалювального сезону. Тепло вже подають у заклади охорони здоров’я, школи і дитячі садочки. Триває подача теплоносія в житлові будинки громад області.

Рівненська область підготувала до роботи 975 котелень та 84 центральних теплових пункти.

На Сумщині вже працюють 95 котелень, які опалюють житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури. Відновлено 91% об’єктів енергопостачання, які зазнали пошкоджень внаслідок атак і обстрілів.

Опалювальний сезон розпочато у 47 громадах Тернопільської області.

На Харківщині внаслідок атак на енергетичне обладнання ТЕЦ та ТЕС тривають роботи з тепло- та енергозабезпечення для жителів Харкова, Слобожанського, Пісочина, Солоницівки, Подвірків.

У Херсонській області опалювальний сезон розпочнеться після утримання протягом трьох діб середньодобової температури повітря нижче від +8 С. До подачі тепла готові 44 котельні із 46, триває встановлення двох модульних котелень.

Усі об’єкти комунальної інфраструктури Хмельниччини готові до зими на 100%. Черкаська область провела всі планові роботи, опалювальний сезон розпочався. Наразі працюють 59 котелень. Чернівецька область також розпочала опалювальний сезон. У Чернігівській працюють 465 котелень, які опалюють житлові будинки, заклади освіти та охорони здоров’я.

Крім того, регіони розробили алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій в енергетичній системі. Це й установлення когенераційних установок, забезпечення генераторами, й розроблення планів взаємодії у разі надзвичайних ситуацій.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій