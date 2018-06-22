Про зміни та тенденції на ринку праці кореспондент «Урядового кур’єра» розповідає з досвіду обласної служби зайнятості

Реформування служби зайнятості, яке планують незабаром завершити, триває вже не перший рік. Кореспондент «Урядового кур’єра» побував у Черкаському обласному центрі зайнятості, щоб з’ясувати, які зміни відбуваються в галузі, що так чи інакше стосується кожного.

Як розповів директор центру Григорій Дендемарченко, служба зайнятості постійно прагне вдосконалювати роботу, перебуває в пошуку найефективніших методів для задоволення потреб клієнтів. Для працівників служби важливо бути ближчими до людей, більше консультувати, спрямовувати, а найголовніше — надавати допомогу в пошуку гідної роботи з достойною заробітною платою.

Торік розпочато реорганізацію служби зайнятості, ключовий принцип якої — створення соціальної сервісної служби для клієнтів. Роботодавцям це якісний та швидкий добір кваліфікованих працівників, безробітним та шукачам роботи — сервісна підтримка сприяння їхній зайнятості та розвитку професійної кар’єри.

У процесі реорганізації впроваджують нові підходи. Приміром, на початку цього року створено сайт «Єдине соціальне середовище зайнятості». Основні його переваги — зручний і швидкий пошук вакансій та резюме по всій Україні, електронні кабінети для клієнтів служби зайнятості (і шукачів роботи, і роботодавців), а також доступність не лише з комп’ютера, а й з мобільного телефона.

Новим цікавим сервісом для роботодавця стало запровадження електронного кабінету, в якому користувач має змогу переглянути актуальність реквізитів свого підприємства, стан укомплектування заявлених вакансій, кількість направлених претендентів на роботу, може здійснити підбір працівників шляхом перегляду резюме. Водночас запроваджено електронний кабінет для тих, хто шукає роботу. Тут зареєстрований безробітний має змогу створити власне резюме, підібрати роботу, ознайомитися з інформацією про тимчасову зайнятість та можливості професійного навчання. Ще однією новацією стало недавнє впровадження кейс-менеджменту — профілювання зареєстрованих безробітних та соціального супроводу під час і після працевлаштування.

Є вже й підсумки реформування. Завдяки передачі адміністративно-господарських функцій із базового на регіональний рівень збільшилося число працівників, які надають послуги клієнтам служби. Тож зросла кількість надходжень вакансій та громадян, забезпечених легальною роботою.

Один із пріоритетних напрямів роботи — надання профорієнтаційної допомоги школярам, починаючи з 8 класу, у формуванні свідомого ставлення до праці, професійному самовизначенні в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до можливостей, здібностей та з урахуванням соціально-економічної ситуації.

Саме тому обласна служба зайнятості традиційно щороку навесні та восени проводить профорієнтаційну акцію «Випускник», яка покликана допомогти школярам знайти правильний шлях у житті. Через інтерактивну ігрову форму краще формується розуміння світу професій, можливостей, вибору, який уже скоро має зробити кожен.

Зарплата в конверті — вчорашній день

Як же всі ці зміни й новації позначаються на зайнятості та її легалізації? Адже так звана тіньова зайнятість все-таки існує, як і виплата заробітної плати в конвертах. Як свідчить практика, частина роботодавців малого та середнього бізнесу не укладає трудових угод із найманими працівниками, щоб мінімізувати витрати й отримати максимальний прибуток. Виплачуючи заробітну плату неофіційно, роботодавець позбавляє працівника права на основну й додаткову відпустки, оплату лікарняного, дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, допомогу з безробіття, гарантії за колективним договором, соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й на пенсійне забезпечення. Погоджуючись на тіньову зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики, пов’язані із захистом їхніх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин.

Легалізація зайнятості населення, наголошують у центрі зайнятості, — це вимога сьогодення. Знизивши ставку нарахування єдиного соціального внеску до 22%, держава зробила крок назустріч бізнесу й очікує легалізації робочих місць і підвищення рівня заробітної плати. До того ж роботодавцеві нині не вигідно брати на роботу працівників без офіційного оформлення трудового договору та виплати заробітної плати без нарахування і сплати ЄСВ. За це передбачено штрафні санкції — понад 100 тисяч гривень.

Де ви, інженери та муляри?

Як свідчить статистика, на одну вакансію в області претендують майже двоє безробітних. Що робить служба зайнятості, аби врегулювати ситуацію?

Окрім посилення спів­праці з головним партнером у забезпеченні зайнятості громадян — роботодавцями, велику увагу приділяють превентивній роботі. Одним із дієвих напрямів стала профорієнтація молоді, покликана запобігти безробіттю в майбутньому.

Найбільш загрозливим у плані відтоку робочої сили фахівці вважають те, що за кордон їде молодь. Лише за офіційними даними, торік Черкащину залишило майже 16,5 тисячі осіб. Такий значний відплив людей позначається на економіці вже сьогодні, а в майбутньому ще гостріше впливатиме на зниження трудового потенціалу. До того ж ці процеси відбуваються на тлі скорочення чисельності населення області.

Для Черкащини, на відміну від інших, актуальні питання саме міжрегіональної міграції, яка характеризується значними зв’язками з Києвом та Київською областю. Нині проблематично знайти кваліфікованого працівника навіть за умови високого рівня запропонованої заробітної плати. Актуальні вакансії інженерів, електромонтерів, електриків, енергетиків, електрослюсарів, апаратників для різних технологічних виробництв, електрогазозварників, мулярів, водіїв з відкритими категоріями тощо. На ринку праці Черкащини нині дисбаланс: він перенасичений працівниками за одними спеціальностями й відчуває дефіцит за іншими, що ускладнює забезпечення кадрових потреб роботодавців. Зрозуміло, що міграційні процеси завжди були і будуть, але їх слід урегулювати на державному рівні шляхом удосконалення нормативно-правового забезпечення різних аспектів трудової діяльності громадян за кордоном, підвищення життєвого рівня населення як головного чинника протидії трудовій міграції населення.

Можна передбачити, які професії матимуть попит у недалекому майбутньому. На думку футурологів, у переліку спеціальностей, які можуть з’явитися найближчими десятиріччями, буде чимало наукових, медичних. Приміром, передбачають, що актуальною буде фах IT-генетика, який допомагатиме лікувати спадкові й генетичні захворювання. Матиме попит професія урбаніста-еколога, який проектуватиме екологічно чисті міста. Можливо, популярними будуть спеціальності сіті-фермера, що вирощуватиме овочі та фрукти на дахах хмарочосів, проектувальника розумного середовища, консультанта зі здорової старості.

Одне слово, якщо уважно придивитися до потреб сучасного суспільства, можна й без футурологів визначити тенденції розвитку ринку праці.