Верховна Рада призначила керівників МОЗ, Мінінфраструктури та Мінекономіки без довгої розкачки та з прицілом на швидкий і дієвий результат їхньої роботи

Першою після лаконічного представлення глави уряду Дениса Шмигаля народні депутати почали розглядати кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я. Після дискусії та запитань представників різних фракцій під куполом знайшлося 262 голоси на підтримку внесеної Прем’єром кандидатури.

Стосовно глави Мінінфраструктури теж розгорнулися гострі міжфракційні дискусії. Утім, очікувано й прогнозовано народні обранці забезпечили 284 голоси, підтримавши Олександра Кубракова.

По перерві відбулося голосування за кандидата на посаду першого віцепрем’єра й очільника економічного блоку. За Олексія Любченка проголосувало 293 народні депутати.

Після голосування кожен з нових міністрів склав присягу члена уряду.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки

Любченко Олексій Миколайович

Народився 21 вересня 1971 року в с. Орловець Городищенського району Черкаської області.

У 1988—1993 роках навчався у Київському економічному університеті, який закінчив з відзнакою за фахом «Економічне і соціальне планування». Доктор економічних наук. Вільно володіє німецькою мовою.

1993—1994 — експерт програми «Макроекономіка» Центру ринкових реформ у Києві.

1994—1995 — старший економіст міської ради м. Сміла, 1995—1997 — завідувач відділу комунальної власності й підприємництва. Працював завідувачем відділу управління комунальною власністю управління економіки та майна виконкому міськради.

На початку 1998 року його призначено начальником цього управління. Обіймав посаду заступника міського голови з питань діяльності органів ради, був членом виконкому. З вересня до лютого 1999 року — заступник начальника управління з питань економіки Черкаської ОДА.

Перейшов на роботу до Державної податкової адміністрації в Кіровоградській області. Заступник голови, з травня 1999 року — перший заступник голови адміністрації. У лютому 2003-го його призначено головою Державної податкової адміністрації у Черкаській області.

З вересня 2007 року — докторант Ради з вивчення продуктивних сил України НАНУ. Вересень 2009-го — червень 2011-го — заступник голови Державної податкової адміністрації.

До лютого 2012 року — директор департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.

2014—2015 — радник голови Державної фіскальної служби. Лютий 2012-го — липень 2014-го і з жовтня 2015 року — перший віцепрезидент ПАТ «Украгрохімхолдинг».

З 29 квітня 2020-го по 19 травня 2021 року — голова Державної податкової служби України.

Міністр охорони здоров’я

Ляшко Віктор Кирилович

Народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровицького району Рівненської області. 2003-го закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. 2015 року закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при Президентові України, де здобув кваліфікацію магістра державного управління у галузі охорони здоров’я.

З 2003-го по 2010 рік працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області. З 2010-го по 2013-й пройшов шлях від головного спеціаліста МОЗ до директора департаменту Держсанепідслужби України.

3 2013-го по лютий 2014 року очолював державну установу «Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

З 2014 року по лютий 2018-го — голова громадської організації «Інфекційний контроль в Україні». З лютого 2018 року по липень 2019-го — перший заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ. Останнє місце роботи перед призначенням на посаду міністра — заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України.

Міністр інфраструктури

Кубраков Олександр Миколайович

Народився 20 серпня 1982 року в м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Закінчив Київський економічний університет за фахом маркетолога.

2004—2006 — маркетинг-менеджер ЗАТ «Приоком». 2006—2007 — начальник відділу з моніторингу ринку ЗАТ «Київстар». 2007—2009 — начальник управління стратегічного маркетингу АКБ «Фінанси та Кредит». 2009—2011 — начальник відділу маркетингу фіксованого бізнесу ПАТ «Київстар». З 2011-го по 2015 рік — радник Київського міського голови. 2015—2016 — керівник проєктного офісу Міністерства юстиції.

2016—2019 — керівник сектору телекомунікацій і IT в Офісі ефективного регулювання (BRDO). З 19 листопада 2019-го по 19 травня 2021року — голова Укравтодору.