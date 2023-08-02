Поет і художник із Херсона лауреат Шевченківської премії Анатолій Кичинський живе в Рівному вже понад рік, його тут прихистили родичі. Він активно відвідує різноманітні мистецькі майданчики, залюбки спілкується з рівнянами й несе їм своє дотепне щире слово та творіння пензля. Але задушевна зустріч з нагоди відкриття виставки його картин уперше зібрала разом шанувальників в обласній науковій бібліотеці. Поринути в таїнство пензля та слова талановитого митця не завадила й настирлива повітряна тривога. Рівненські барди якраз виконували пісні на слова скромного митця, який володіє неперевершено тонким та глибоким гумором.

«Не так, як сподівалося, живу, де крапка необхідна, ставлю кому…» — лунає таке правдиве й до глибини душі пронизливе. Але та кома неодмінно зміниться не лише на крапку, а й на величезний знак оклику з нагоди нашої Перемоги! «Так, мені дуже боляче усвідомлювати, що словом, яке ми звично називаємо зброєю, я не можу зупинити російську навалу, орду, що забирає і кращих синів України, й наш спокій. І сумно від того, що це усталене сполучення в наших умовах навіть втрачає сенс», — зізнається пан Анатолій.

Утім, він за жодних обставин не втрачає ані віри, ані оптимізму. Як, зрештою, і його земляки — херсонська мистецька «діаспора» в Рівному доволі потужна. До неї належать і видавці Вікторія та Михайло Новицькі, які завдяки грантові за програмою «єРобота» відкрили в центрі міста «Затишну книгарню» («УК» розповідав про них 5 січня 2023 року), і письменник Віктор Михайлов, й інші творчі люди, що волею долі опинилися тут. І… затрималися в чарівному місті, яке, кажуть одностайно, просто дихає творчістю та добром.

«Нещодавно мені таки випала нагода побувати в Херсоні, куди з Рівненщини доставляли гуманітарну допомогу. Оскільки була можливість, я привіз 70 своїх картин, тридцять із них представлено на цій виставці», — більш ніж скромно презентує себе Анатолій Кичинський.

Вдивляюся у творіння його уяви та пензля (це переважно пейзажі), які випромінюють світло навіть на тлі ночі!

«Херсонщина — земля, де багато сонця, тож його промінь є в кожній картині. Картини схожі на вітражі, вони нагадують Олександра Довженка та його «Зачаровану Десну». Це лірика та епос одночасно. Мислення категоріями природи не має жодної штучності, це українська традиція, важлива для нашої ідентичності, — каже професор Київського національного університету технологій та дизайну Рада Михайлова.

Пан Анатолій залюбки розповідає вірш, що складається (вдумайтеся!) із 86 українських фразеологізмів та усталених виразів! Чи є ще в світі ТАКА культура?

А обласний краєзнавчий музей нещодавно запросив на виставку, яка має коротку, але влучну назву «Hope» (Надія). Її ідея належить корейським фотохудожникам. «Вони запросили українських митців розповісти світові правду про Україну. І якщо фотографії наших колег із 11 країн зафіксували миттєвості мирного життя своїх співгромадян, то на світлинах восьми українських фотохудожників — те, що зробив із нами ненависний і жорстокий «рускій мір». Але світ (принаймні його переважна частина) уже став українським! Історія дає шанс змінити його на нашу користь через фото. Що може бути більш промовистим і переконливим?» — каже один з організаторів та учасників виставки рівненський фотохудожник Олександр Харват.

Буча, Бородянка, село на Херсонщині, в якому не залишилося жодного даху, а поряд… закохана пара на руїнах. Життя триває! Неначе кричать про це світові знімки українських фотохудожників. Виставку експонували в сонячній Іспанії, а тепер привезли до Рівного.

«Найболючіші втрати війни — це люди, яких, на превеликий жаль, не повернути, та наша культурна спадщина», — каже ініціатор створення Львівського музею фотографії Роман Метельський.

Аналітик Тарас Жовтенко додає: «Ми бачимо, яку безцінну роль відіграє фото в час війни. Це і мистецтво, й наша культурна дипломатія, і, якщо хочете, таки зброя, якою завдаємо ударів у відповідь на суцільну російську брехню».

Новітню історію України разом із мужніми захисниками пишуть і відважні митці. Попри темні часи, їх творчість пронизана незгасним світлом надії.

Лауреат Шевченківської премії поет і художник із Херсона Анатолій Кичинський відкрив у Рівному виставку картин