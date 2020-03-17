Ситуація на ринку зай­нятості Луганщини характеризується стабільним скороченням штатної чисельності працівників. Однак, у межах об’єднаної територіальної громади спрацьовує ще й такий чинник, коли місцевого жителя знають якщо не особисто, то через рідних і знайомих. І за таких умов сумлінна й відповідальна людина може виявитися потрібною під час набору співробітників у наново організовану службу або на підприємство.

Колишні посадовці, агов!

«У межах децентралізації тривають скорочення у Старобільській районній держадміністрації. І багато чиновників заявляють, що хотіли б у нас працевлаштуватися, бо перспектива у громади є, розвиток успішний», — наголошує секретар Чмирівської об’єднаної територіальної громади Олена Протокопова.

У Чмирівської ОТГ унікальне розташування — від центру Старобільська до селищної ради легко дістатися навіть на велосипеді. А те, що грамотні управлінці потрібні новоствореним структурам, — загальновідома істина.

Та й загалом потреба в кадрах об’єднаної територіальної громади зростає.

«Нещодавно ми створили комунальне підприємство «Центр надання соціальної допомоги» і спершу взяли на роботу соціальних працівників, які обслуговували одиноких людей, пенсіонерів та інвалідів. А потім стали розширювати й сам центр. Відкрили при ньому відділення роботи з сім’ями та молоддю. І туди взяли працювати фахівців соціальної служби, які мають досвід соціального супроводу сімей, що опинилися у складних життєвих ситуаціях», — розповідає Олена Протокопова.

Нині у Чмирівській ОТГ впроваджують проєкт «Ство­рення умов соціальної допомоги сім’ям», який реалізують за допомогою UNICEF. Тепер тут буде створено ще й мультифункціональний центр, тож планують подальше розширення спектра послуг. А це означатиме нові робочі місця для психолога та соціальних педагогів.

За словами Олени Протокопової, у Чмирівській ОТГ створили комунальне підприємство, яке займається благоустроєм. І там також знайшлася робота для місцевих жителів, які перебували на обліку у зв’язку з безробіттям.

Співпраця зі службою зайнятості вигідна й громаді загалом, і кожній людині. На думку Олени Протокопової, «спроможність громади вимірюється не тільки гідним бюджетом, а передовсім тим, що забезпечують усі соціальні, медичні, публічні послуги для населення на місцях», серед них і можливість знайти роботу, щоб прогодувати себе й родину.

Попит на робочі руки

«Наша громада співпрацює з центром зайнятості в межах укладеного договору. Підбираємо собі співробітників саме з числа людей, які звернулися у службу в пошуках роботи, — підтримує розмову про проблеми працевлаштування голова Троїцької об’єднаної територіальної громади Демид Палагно. — У нас чинний навіть не один, а кілька договорів на оплату громадських робіт. Якщо на це витрачається кілька сотень тисяч гривень, бюджету громади це вигідно! Дивує? А ось порахуймо, скільки коштуватиме, якщо на такі роботи винаймати комунгосп, заплатити 20% ПДВ й адміністративні витрати. А так ми взяли на громадські роботи людину, розказали, що треба робити. Вона зробила, громада заплатила. Це набагато дешевше».

За словами Демида Палагна, залучені до громадських робіт люди у Троїцькій громаді будують, ремонтують та упорядковують територію. А у комунгоспі роботи з біління або очищення території не роблять зовсім. Торік люди, яких узяли на громадські роботи, навіть плитку в парку клали. Щоправда, спочатку трохи повчилися (у громаді є відповідне обладнання), і вийшло не одразу, тож довелося переробляти. Але загалом успішно впоралися з облаштуванням місцевих тротуарів.

Підставляють плече

У Луганській області на майже 650 тисяч жителів 305 тисяч зайнятих осіб віком 15—70 років. За даними статистики, рівень зайнятості 59,1%. Це середній показник в Україні. А рівень безробіття — 13,1%. Це найгірший показник в Україні. Чому?

«Ми змушені констатувати, що гіганти промисловості, розташовані на території області, перебувають у вимушеному простої, ведуть не в повному обсязі виробничу діяльність, тож людей на роботу там не приймають», — коментує ситуацію директор обласної служби зайнятості Сергій Болотський.

На сьогодні з 4 тисяч підприємств, які є на українській території Луганщини, до 80% — малі та середні. Протягом 2019 року в області було створено 3118 нових підприємств, з яких майже 82% — це фізичні особи — підприємці (ФОПи). Найпривабливіші для такого бізнесу торгівля та надання різноманітних послуг. Та ось проблема: як правило, ФОПи наймають робітників за цивільно-правовими договорами або застосовують нелегальну працю.

У сільських районах області головні роботодавці — бюджетні організації та сільськогосподарські підприємства різної форми власності. Цим регіонам притаманна сезонна форма зайнятості, коли люди влітку і восени працюють, а потім стають на облік у службі зайнятості.

То де ж вихід зі скрутного становища?

«У 2019 році завдяки тому, що було створено нові об’єднані територіальні громади, там облаштовували підприємства комунальної власності (майже кожна ОТГ створила такі підприємства). Їх укомплектували саме за рахунок служби зайнятості. Тут ми тісно й успішно співпрацювали з нашими ОТГ», — наголошує Сергій Болотський.

У 2019 році у службу зай­нятості подали вакансії 3,4 тисячі роботодавців. Її послугами скористалися 48,3 тисячі громадян, з яких 52% було працевлаштовано до надання статусу безробітного.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»