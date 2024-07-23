Із 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5—7—9%» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.Зокрема, для приватних домогосподарств чинна програма пільгового кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей із системами накопичення енергії та вітрових установок.

Пропозиції для ОСББ та ЖБК

Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж десяти років. Сума кредиту може становити до 480 тисяч гривень на придбання і встановлення гібридноі системи електропостачання.

Друга програма передбачає можливість для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатися програмою державної підтримки «Доступні кредити 5—7—9%».

Відтепер в межах програми можна купувати та встановити генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування такі: сума кредиту — до 5 мільйонів гривень терміном до п’яти років під 7% річних. Програма працюватиме в комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в межах цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Щоб скористатися державною програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5—7—9%» керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва за програмою «Доступні кредити 5—7—9%», та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

«Уряд робить усе можливе, щоб відновити енергогенеруючі потужності, зруйновані після масованих ракетних обстрілів з боку рф. Пропонуємо власникам приватних і багатоквартирних будинків скористатися можливостями пільгових програм і підвищити свою енергонезалежність. Розвиток альтернативних джерел генерації енергії має стати складовою нової української енергосистеми, і такі програми — безумовний внесок у це. Адже тепер домогосподарства та ОСББ і ЖБК отримають доступні інструменти розбудови власних енергетичних потужностей», — наголосилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії має важливе значення для забезпечення термінових потреб споживачів. І це шлях до нашої енергетичної стійкості загалом. Тому держава створює умови для швидкого розвитку розподіленої генерації з мінімальною кількістю бюрократичних процедур та можливостями залучення фінансування для таких проєктів», — додавміністр енергетики Герман Галущенко.

Кредитні продукти для громадян доступні у таких банках: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Сенс Банк», АТ «КБ «ГЛОБУС». Кредитні продукти для ОСББ та ЖБКдоступні у таких банках: АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «Скай Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Сенс Банк», АБ «Укргазбанк». Мережа уповноважених банків, які матимуть ці кредитні продукти, розширюватиметься.

Фонд розвитку підприємництва розпочав роботу над залученням коштів міжнародної допомоги для забезпечення безперебійного фінансування зазначених програм, які створюють основу енергетичної незалежності не лише для домогосподарств, ОСББ та ЖБК, а й країни загалом.

Гроші на електростанції

Юлія Свириденко нагадала, що уряд нещодавно розширив програму «Доступні кредити 5—7—9%» для бізнесу на відновлення енергетичних спроможностей. Минулого тижня Sense Bank видав перший кредит на придбання і встановлення українським виробником сонячної електростанції потужністю 1 МВт.За ці кошти виробник побудує в Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт. До прикладу, цієї електроенергії достатньо, щоб забезпечити нею приблизно 360 квартир. Річна генерація станції становитиме 1150 МВт год. електроенергії. Загальна сума кредиту — 14,2 мільйона гривень. Строк погашення — п’ять років.

Також перші інвестиційні кредити видав Укргазбанк двом виробникам з Вінницької та Черкаської областей на придбання когенераційних установок. Загальна потужність установок становить 2,5 МВт. Кредити надано за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на загальну суму понад 26 мільйонів гривень.

Для бізнесу, який бажає взяти кредит на суму понад 150 мільйонів гривень, з 20 липня з’явилася така можливість. У липні 19 найбільших банків України об’єдналися і підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.Подати заявку можна в будь-якому з банків-партнерів. Такі заявки розглядатимуть першочергово. Сума кредиту залежно від сегмента може становити від 500 тисяч до 25 мільйонів євро. Термін кредиту становитиме до п’яти-семи років. Базова відсоткова ставка для кредитів у національній валюті в межах базового продукту на перший рік становить 13,5% річних, або UIRD3M+0,5%. А із другого року вона стає плаваючою, але становитиме не більш як UIRD12M + 3%.

Для кредитів на відновлення енергетики заставою буде саме обладнання, яке бізнес купує. Це значно спрощує процес отримання кредиту і робить його доступнішим для більшої кількості підприємців.

Національний банк в межах загальнодержавної програми відновлення енергетичної інфраструктури ухвалив певні рішення, спрямовані на підвищення коефіцієнтів ліквідності енергетичного обладнання, що можна передавати в заставу, і оптимізацію оцінки ризиків під час реалізації інвестиційних проєктів. Ці рішення спрямовані на підвищення доступності кредитних коштів для бізнесу і громадян.

Джерело: Міністерство економіки