Міністерство оборони

За поданням Президента Володимира Зеленського керівником відомства народні обранці 273-ма голосами призначили Олексія Резнікова. Під час розгляду питання Президент був присутній у залі. Він, зокрема, зазначив, що всі українські військові віддаються повністю захисту нашої держави, хоч де б вони перебували і які б посади обіймали… Глава держави висловив сподівання, що новопризначений міністр користуватиметься повагою військових і забезпечуватиме гідні умови для наших захисників.

Своєю чергою Олексій Резніков пообіцяв докласти всіх зусиль, аби наша армія могла давати гідну відсіч ворогу. «Будемо якісно використовувати власні спроможності, а, де слід, залучатимемо допомогу стратегічних партнерів», — зазначив він. А також наголосив, що сильна армія — це відчутний аргумент у мирних переговорах. Саме так, на його переконання, повернемо тимчасово окуповані території та здобудемо повагу у світі.

Далі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про подання кандидатів на решту вакантних посад у міністерствах.

МінТОТ

Кандидатка на посаду віцепрем’єра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що, на її глибоке переконання, мир в Україні можливий лише після звільнення Криму і Донбасу. Тому вона пообіцяла активно працювати для забезпечення належного фінансування процесів із реінтеграції та мобілізувати для цього фінансові зусилля в межах державно-приватного партнерства. Серед інших пріоритетів вона назвала людиноцентричність і посилення гуманітарної складової. Залишиться в центрі уваги міністерства і молодь, яка повертатиметься на вільну територію України з непідконтрольних уряду. Вони неодмінно отримають тут гідну освіту, а згодом і роботу та житло, запевнила Ірина Верещук.

Її кандидатуру підтримали 260 народних депутатів. Вона склала повноваження народного депутата, за що проголосували 319 народних обранців.

Мінстратегпром

А кандидат на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін зазначив, що міністерство, створене рік тому, активно працює над посиленням обороноздатності держави та наближення її до стандартів НАТО. Проте активніше слід попрацювати над формуванням нормативної бази. Що він на цій посаді і планує робити. А також ефективно співпрацювати з державними замовниками й виробниками. Адже саме вітчизняних виробників має бути повністю забезпечено замовленнями для армії. І так, на його переконання, неодмінно буде.

Призначення Павла Рябікіна на відповідну посаду підтримали 237 народних депутатів.

Мінекономіки

А міністерство економіки в статусі Першого віцепрем’єр-міністра очолила Юлія Свириденко. Як кандидатка вона зазначила, що планує приділити пильну увагу розвитку машино- й суднобудування зі створенням до 50 тисяч робочих місць. У центрі її уваги — й розвиток енергетики і термомодернізація. А отже, вже наступного опалювального сезону ті українці, які до цього долучаться, зможуть платити менше. Працюватиме міністерство і над збільшенням замовлень для вітчизняних ІТ-проєктів. Розвиватиметься і сільське господарство, зокрема програма зрошення для підвищення врожайності вдвічі. А в будівництві є плани вийти на рівень до 20 мільйонів метрів квадратних житла на рік.

Кандидатуру Юлії Свириденко підтримали 256 народних депутатів.

Новообрані міністри склали присягу членів Кабінету Міністрів.

А напередодні, 3 листопада, Верховна Рада звільнила Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка — з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки, Олексія Резнікова — з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, Олега Уруського — з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана — з посади міністра оборони.

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. Народився у 1966 році у Львові.

У 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. Франка.

У 2008—2014 роках — депутат Київської міської ради VI скликання.

З червня 2014 року — депутат Київської міської ради VII скликання.

2016—2018 роки — заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.

З вересня 2019 року — представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

4 березня 2020 року призначений віцепрем’єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

ІРИНА ВЕРЕЩУК. Народилася 30 листопада 1979 року в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

2002—2007 роки — проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України.

У 2007— 2008 роках — працювала юристом Рава-Руської міської ради.

У 2010—2015 роках — міський голова Рави-Руської Жовківського району Львівської області.

З 2016 року — керівник Міжнародного Центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.

З 2017 року — доцент кафедри політології Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова.

З 2019 року — депутат Верховної Ради за списком партії «Слуга народу».

ПАВЛО РЯБІКІН. Народився 6 червня 1965 року в Києві.

1983–1985 роки — служба в армії.

З 1992 року — адвокат Київської міської колегії адвокатів.

Березень 2005— серпень 2006 — заступник міністра транспорту та зв’язку.

15 липня 2009 — 27 квітня 2010 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Данія

22 липня 2014 — 14 вересня 2015 — заступник голови Київської міської державної адміністрації.

З 23 березня 2017 — Генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

З 18 листопада 2020 року — голова Державної митної служби.

ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО. Народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.

2008 року закінчила Київський торговельно-економічний університет.

2011 року призначена головою Постійного представництва Чернігова в місті Усі (КНР).

Із серпня 2015 року — начальник департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

З 14 березня 2018 року призначена першим заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

З 30 липня по 28 листопада 2018 року — в.о. голови Чернігівської ОДА.

З 29 вересня 2019 року — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

24 грудня 2019 року обрана головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

З 22 липня 2020 року — перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

З 22 грудня 2020 — заступник голови Офісу Президента.