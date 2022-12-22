Ужгородська міська рада вшанувала пам’ять тих, хто поклав життя за Вітчизну в російсько-українській війні. На замовлення ради було виготовлено серію портретів Героїв та інсталяцію «Уклонімось пам’яті загиблих Героїв». Їх встановили в найбільш людному місці обласного центру — на площі Театральній на виході з пішохідного мосту, який поєднує лівий і правий береги Ужа.

Пам’ятна галерея являє собою 36 фото великого розміру, взятих у рами і закріплених на штативах. Вони утворили коридор, яким проходить велика кількість людей — містян, переселенців і гостей міста. На фото — прекрасні обличчя українських чоловіків, які із 24 лютого, з початком збройної агресії росії, стали на захист Вітчизни. Ці воїни-ужгородці тепер сплять вічним сном на пагорбі Слави в обласному центрі.

«Щоб ми всі пам’ятали тих, хто віддав найцінніше — власне життя за те, щоб ми тут, у тилу, могли жити і працювати, за щасливе майбутнє наших дітей, нашої держави», — прокоментував на офіційній сторінці ради Ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Як було зазначено, кількість загиблих закарпатців більша, однак не про всіх є повна інформація.

На Театральну протягом дня приходить багато людей, щоб віддати шану загиблим. Серед них рідні Героїв, посадовці з органів державної влади, депутати та працівники Ужгородської міської ради. До кожного з портретів, на яких вказано відомості про Героя, покладено живі квіти, біля них горять свічки. Тут не припиняється людська ріка, яка засвідчує глибоку шану українців до загиблих за Україну, нашу незалежність і наше вільне життя.