Верховна Рада України вчора призначила Олександра Кубракова віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Від «Слуги народу» за проголосували 200 депутатів, від групи «Довіра» — 15, від «Платформи за життя та мир» — 13, від «Відновлення України» та позафракційних — по 10, від групи «За майбутнє» — 9, від «Голосу» — 6.

«Вітаю Олександра Кубракова з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України», — зазначив у телеграмі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.За його словами, серед сфер відповідальності нового віцепрем’єра буде інфраструктура та регіональний розвиток, що дасть змогу більш системно підійти до планування процесу відновлення України. «Посада віцепрем’єр-міністра — важливий сигнал і суспільству, і нашим партнерам, що відновлення вже сьогодні є нашим пріоритетом і що відбудову треба починати просто зараз. Об’єднання міністерств інфраструктури й розвитку громад та територій також дасть змогу покращити координацію в питаннях відбудови постраждалих від війни регіонів та проходження найскладнішої в нашій історії зими. Олександр Кубраков півтора року пропрацював міністром інфраструктури в нашому уряді та детально розуміє наявні та майбутні виклики. Працюємо разом для перемоги та відновлення України», — наголосив Денис Шмигаль.

ДОВІДКА «УК»

Кубраков Олександр Миколайович. Народився 1982 року в м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Освіта — Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана (спеціальність — маркетолог).

Трудова діяльність:

2003-2004 — економіст відділу маркетингу департаменту по роботі з пластиковими картками Акціонерного комерційного банку «Правекс-банк».

2004-2006 — менеджер з досліджень та розробок ТОВ «П5 Комерція».

2006-2007 — ЗАТ «Київстар», начальник відділу з моніторингу ринку.

2007-2009 — АКБ «Фінанси та Кредит», начальник управління стратегічного маркетингу.

2009-2011 — ПрАТ «Київстар», начальник відділу маркетингу фіксованого бізнесу.

2014-2016 — директор дирекції з управління проєктами транспортної інфраструктури комунального підприємства виконавчого органу КМДА «Київське інвестиційне агентство».

2015-2016 — Міністерство юстиції України, керівник проєктного офісу.

2016-2019 — директор, заступник директора ТОВ «Місто для людей».

08.2019-12.2019 — народний депутат України.

11.2019-05.2021 — голова Державного агентства автомобільних доріг України.

З 20 травня 2021 року — обіймав посаду міністра інфраструктури України.