Президент Володимир Зеленський привітав із професійним святом українських рятувальників

У День рятувальника Президент Володимир Зеленський зустрівся з особовим складом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, привітав зі святом і відзначив державними нагородами. Він наголосив, що це професійне свято всіх, чия робота й покликання — берегти життя.

«Хоч би що відбувалося, ДСНС України завжди допомагає, і завжди оперативно. Завжди віддано саме цій місії, найголовнішій, — рятувати життя», — зазначив глава держави.

Президент оглянув зразки автомобільної та роботизованої техніки. Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова ДСНС Андрій Даник доповіли про використання надводних дронів і роботизованих комплексів для знешкодження мін.

Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабного російського вторгнення українські рятувальники понад 170 тисяч разів виїжджали на місця обстрілів і ліквідували понад 20 тисяч пожеж, а сапери ДСНС знешкодили понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів. Унаслідок російської агресії загинули 97 працівників ДСНС, 395 було поранено, ще четверо перебувають у російському полоні.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, кого Україна втратила через війну.

Рідним загиблого Героя України, підполковника служби цивільного захисту Артема Костирі Президент вручив орден «Золота Зірка». Підполковник понад 70 разів брав участь у ліквідації наслідків російських обстрілів. Після деокупації Харківщини організував відновлення майже сотні пошкоджених пожежно-рятувальних підрозділів. Завдяки йому вдалося евакуювати понад 2400 людей. Артем Костиря загинув цього року 13 липня під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу, коли російські окупанти завдали повторного удару балістичною ракетою.

Глава держави також відзначив працівників ДСНС орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів та орденом Данила Галицького.

У присутності Володимира Зеленського відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Відзнаки отримали восьмеро українців та українок.

Щелепно-лицевий хірург Охматдиту Олег Голубченко. 8 липня цього року під час російського ракетного удару він проводив операцію. Медтехніка вийшла з ладу, але хірург знайшов альтернативні варіанти підтримки дихання і виніс дитину в укриття. Попри поранення допомагав рятувальникам і волонтерам розбирати завали лікарні.

Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров. У квітні цього року врятував восьмирічного хлопчика, якого намагалася втопити власна мати.

Поліцейський офіцер Новопільської громади Андрій Бібік. В одному із сіл помітив густий дим біля будинків. Горіла господарська будівля, вогонь міг поширитися на хати. Андрій Бібік урятував 13-річну дівчину, немовля і двох собак.

Фахівець відділення персоналу ДСНС в Запорізькій області Юлія Оголіхіна. Під час відпочинку помітила в басейні дитину, яка тонула. Вона витягла дівчинку з води й надала першу медичну допомогу.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Лубенець. Важко поранений на війні, торік у вересні поблизу ставка почув крик 17-річного хлопця. Попри ушкоджену ногу Андрій доплив до нього й однією рукою штовхав 20 метрів. Патрульні поліцейські допомогли витягти хлопця з води і реанімувати.

Електромонтажник будівельного гіпермаркету Ігор Калашник. У травні цього року після влучання російських авіабомб у гіпермаркет повністю знеструмив будівлю і допоміг евакуюватися чотирьом відвідувачам із задимленої зони. Витягнув із приміщення генераторні діжки з пальним, щоб запобігти новому вибуху.

Радіотелефоністка ДСНС Поліна Шолох. Перебуваючи на автомийці, почула крики жінки. Поряд з нею лежав хлопчик без ознак життя, якого дістали зі зливної ями. Поліна негайно розпочала серцево-легеневу реанімацію, і через кілька хвилин хлопчик дихав.

Учитель фізкультури Олександр Жук. Біля озера почув крики про допомогу і побачив трьох дівчат у воді. Одна з них була вже непритомною й тягнула подругу на дно. Олександр урятував двох із води, а третя дівчина змог­ла дістатися берега самостійно.

Джерело:

Офіс Президента