Зі США надійшла сенсаційна звістка: 17-річний учорашній школяр із Закарпаття Валентин Фречка виборов гран-прі світового конкурсу молодих учених «Олімпіада геніїв». У конкурсі, в якому брали участь понад 1300 представників різних країн, винахід українця оцінили найвищими балами. Цього призу разом з нашим співвітчизником удостоєно ще лише одного учасника із країни-господині.
«Урядовий кур’єр» зв’язався з учителькою біології та хімії Сокирницької середньої школи Хустського району Ольгою САБАДОШ і попросив розповісти про її вихованця.
— Ольго Олексіївно, розкажіть, наскільки очікуваною була перемога Валентина у США.
— Мій учень два роки був найкращим у конкурсах Малої академії наук «Майбутнє України». Цьогоріч він двічі здобував золоті медалі на міжнародних наукових конкурсах: у березні — в Тунісі, у квітні — в Кенії.
Поїхати ж до США Валентинові дала змогу перемога у суперфіналі конкурсу юних дослідників «Інвест-Еко Україна».
— Його винахід називається «Інноваційна технологія виготовлення паперу з опалого листя». Наскільки це важливо й актуально?
— Важливо те, що для виготовлення паперу використовують відновлюваний ресурс — опале листя. Воно ж буде завжди.
— Як проходила робота над цим винаходом?
— Коли Валентинові ровесники ганяли у футбол, він приходив у шкільну хімлабораторію і робив дослідження, адже слід було провести сотні експериментів. Засиджувався до 8—9 години вечора: спочатку я була поряд із ним, допомагаючи, а потім він працював самостійно.
— Валентин повіз у США зразки паперу з листя?
— Так. До речі, якщо раніше він виготовляв аркуші формату А4, то тепер удвічі більші — А3. Понад три десятки їх роздав в Америці тим, хто зацікавився його винаходом.
— Яке значення має винахід Фречки і чи можна буде його використати для промислового виробництва паперу?
— Усе залежатиме від бажання промисловців. На мою думку, воно цілком реальне.
— Яку роль відігравали батьки у становленні юного науковця?
— Батько — приватний підприємець, мама — домогосподиня. Вони заохочували Валентина до занять, а також допомагали фінансово, адже для участі в конкурсах потрібні кошти.
— Розкажіть, будь ласка, про себе.
— Я отримала направлення у Сокирницьку школу після закінчення Тернопільського педінституту імені В. Гнатюка. Народилася і виросла на Івано-Франківщині. Закарпаття ж для мене стало другою малою батьківщиною. Викладаю тут уже 27й рік. Успіх мого вихованця і для мене дуже важливий, бо підтверджує правильність обраного шляху.
«Урядовий кур’єр» вітає талановитого хлопця з черговою перемогою і бажає щасливої долі!